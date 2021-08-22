Kabil'de tahliye için bekleyenlere IŞİD tehdidi
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Afganistan'ın başkenti Kabil'de tahliye edilmeyi bekleyen ABD vatandaşları ve Afganlara yönelik "IŞİD tehdidi" bulunduğunu doğruladı.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, "Tehdit gerçek, kritik ve devam ediyor." dedi.
Ellerindeki tüm imkanlarla bu tehdidi önlemeye odaklandıklarını vurgulayan Sullivan, sahadaki Amerikan askerlerinin hava sahasını olası terör saldırılarına karşı savunmak için çok sayıda farklı yöntemler kullandığını belirtti.
"TEHDİDİ CİDDİYE ALIYORUZ"
ABD'nin olası bir terör saldırının nerede olacağına ilişkin istihbarat yetkilileri ile de çalıştığını aktaran Sullivan, bu tehdidi son derece ciddiye aldıklarını ve önlemek için her türlü çabanın gösterildiğini ifade etti.
Sullivan, son 24 saatte ise Kabil'den 7 bin 500'den fazla kişiyi tahliye ettikleri bilgisini paylaştı.
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