Kaçırılan çocuk jandarmanın operasyonuyla kurtuldu

03 Temmuz 2021 Cumartesi, 14:21

Kozan'da 30 Haziran'da Z.G., evlerinin önünden zorla bir otomobile bindirilerek kaçırıldı. Ailesinin şikayeti üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Çocuğun, Mustafa K. tarafından kaçırıldığını belirleyen ekipler, Z.G.'nin Ceyhan ilçesine götürüldüğünü belirledi. Jandarma tarafından dün akşam saatlerinde çocuğun tutulduğu eve baskın yapıldı. Z.G. kurtarılırken, Mustafa K. ise gözaltına alındı.

Kozan'a getirilen çocuk, ailesine teslim edildi. Mustafa K. ise İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorguya alındı.