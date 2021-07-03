Kaçırılan çocuk jandarmanın operasyonuyla kurtuldu
Adana'nın Kozan ilçesinde Mustafa K.(28) isimli erkeğin evinin önünden zorla araca bindirip kaçırdığı Z.G. (17) isimli çocuk, jandarma tarafından yapılan operasyonla ailesine teslim edildi.
Kozan'da 30 Haziran'da Z.G., evlerinin önünden zorla bir otomobile bindirilerek kaçırıldı. Ailesinin şikayeti üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Çocuğun, Mustafa K. tarafından kaçırıldığını belirleyen ekipler, Z.G.'nin Ceyhan ilçesine götürüldüğünü belirledi. Jandarma tarafından dün akşam saatlerinde çocuğun tutulduğu eve baskın yapıldı. Z.G. kurtarılırken, Mustafa K. ise gözaltına alındı.
Kozan'a getirilen çocuk, ailesine teslim edildi. Mustafa K. ise İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorguya alındı.
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