Fenerbahçe'den bu sezon Kadıköy'de 6. yenilgi
Fenerbahçe Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezon içinde Kadıköy'de 6. maçını kaybetti.
Fenerbahçe Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezon içinde Kadıköy'de 6. maçını kaybetti.
Süper Lig’de Gençlerbirliği’ne evinde 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, Kadıköy’deki son 4 maçını kazanamazken, bu sezon iç sahada 6. kez mağlup olarak rekor kırdı.
Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup olarak iç sahadaki 4. maçında da galibiyet göremedi. Sarı-lacivertliler Kadıköy’de 24. haftada Galatasaray’a 1-0, 26. haftada Göztepe’ye 1-0 kaybetmiş, 28. haftada Antalyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Fenerbahçe, 30. haftada Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup olarak Kadıköy’de 4 maç üst üste kazanamamış oldu. Fenerbahçe; 1968-69, 1987-88 ve 1992-93 sezonlarında kendi evinde 5 kez yenilirken bu sezon 6 kez iç sahada mağlubiyet aldı.
İç sahadaki mağlubiyetler
Fenerbahçe-Konyaspor: 0-2
Fenerbahçe-Beşiktaş: 3-4
Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor: 0-3
Fenerbahçe-Galatasaray: 0-1
Fenerbahçe-Göztepe: 0-1
Fenerbahçe-Gençlerbirliği: 1-2
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