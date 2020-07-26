Kadıköy'de İETT otobüs iş yerine daldı: Yaralılar var

Kadıköy'de freni patlayan otobüs bir iş yerine daldı. Kazada yaralananların olduğu öğrenildi.

İHA
26 Temmuz 2020 Pazar, 14:36
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İstanbul Kadıköy'de iddiaya göre fireni patlayan İETT otobüsü bir iş yerine daldı. Mujdat Gezen Sanat Merkezi'nin yakınında meydana gelen kazada yaralananların olduğu bildirildi. 


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