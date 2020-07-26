Kadıköy'de İETT otobüs iş yerine daldı: Yaralılar var
Kadıköy'de freni patlayan otobüs bir iş yerine daldı. Kazada yaralananların olduğu öğrenildi.
İstanbul Kadıköy'de iddiaya göre fireni patlayan İETT otobüsü bir iş yerine daldı. Mujdat Gezen Sanat Merkezi'nin yakınında meydana gelen kazada yaralananların olduğu bildirildi.
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