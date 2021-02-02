Kadıköy Kaymakamlığı ilçede 7 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı kararı aldı

02 Şubat 2021 Salı, 15:11

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylem ve gözaltılarından ardından, emek ve demokrasi güçleri tarafından bugün (2 Şubat) saat 18.00’de Kadıköy rıhtımına yapılan eylem çağrısı Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.

İstanbul Valiliği, de internet sitesinde “2021 Yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Alanları” listesini yayınladı. Kadıköy rıhtımı, listede yer almadı.

Kadıköy’de, toplanma alanı olarak sadece Kadıköy Salı Pazarı alanı gösteriliyor. Listede 16 ilçeden toplam 21 nokta yer bulabildi.

KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI: 7 GÜN SÜREYLE YASAK

Kadıköy Kaymakamlığı'ndan şu açıklama yapıldı:

"Bazı sivil toplum kuruluşları ve toplulukların sosyal medya hesapları üzerinden; 02.02.2021 Salı (bugün) günü saat 18:00’da ve önümüzdeki günlerde Kadıköy İskele Meydanı’nda toplanma çağrıları yapıldığı anlaşılmıştır.

Bahse konu ilçemizde yapılmak istenilen toplanmaların, toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32/Ç Maddesine istinaden; Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm kapalı ve açık alanlarda yedi (7) gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü YASAKLANMIŞTIR."

İSTANBUL VALİLİĞİ LİSTE YAYINLADI

Valilik açıklamasında şöyle denildi: “Temel hak ve özgürlüklerden olan, Anayasa ve yasalarla güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının özgür bir ortamda anayasa ve kanunlarla belirtilen esaslar çerçevesinde kullanılması, Sivil Toplum Kuruluşları ile tüzel kişiliği bulunmayan diğer oluşumların ve gerçek şahısların itibar edecekleri toplantı ve gösteri yürüyüşü alanlarının tespit edilmesi, Büyükşehir Belediyesinin çevre düzenlemesi ve şehir temizliği ile ilgili olarak afiş asılacak yerlerin belirlenmesi amacıyla; İstanbul ili sınırları içerisinde ilk toplanma alanı, yürüyüş güzergahı, toplantı alanı, dağılma güzergahları ile afiş ve pankart asılacak yerler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 6. Maddesi ile Aynı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3. Maddesi uyarınca, Valilik Makamının 29.01.2021 tarihli ve 9570 sayılı Olur’u ile 2021 yılı içerisinde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü düzenlenecek alanlar belirlenmiş olup söz konusu alanlarla ilgili bilgiler aşağıya çıkartılmıştır.”

Belirlenen alanlar şöyle:

2021 YILI TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞ ALANLARI

1-ARNAVUTKÖY İLÇESİ HADIMKÖY CUMARTESİ PAZARI ALANI ;

Toplanma Alanı : Hadımköy Cumartesi Pazarı Alanı İçerisi

Yürüyüş Güzergahı : …….

Toplantı Alanı : Hadımköy Cumartesi Pazarı Alanı

Dağılma Güzergahları : Ayasofya Caddesi, Üstrampa Sokak

Afiş ve Pankart Asılacak Yerler : Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir belediyesi ile İlçe belediyelerinin uygun göreceği yerlere asılır.

2-ARNAVUTKÖY İLÇESİ ATATÜRK PARKI ;

Toplanma Alanı : Atatürk Parkı Alan İçerisi

Yürüyüş Güzergahı : ……

Toplantı Alanı : Atatürk Parkı

Dağılma Güzergâhları : Eski Edirne Caddesi, Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi

Afiş ve Pankart Asılacak Yerler : Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir belediyesi ile İlçe belediyelerinin uygun göreceği yerlere asılır.

3- AVCILAR İLÇESİ AVCILAR İDO İSKELESİ OTOPARK ALANI;

Toplanma Alanı :Ahmet Yesevi Parkı

Yürüyüş Güzergahı : İskele Caddesi

Toplantı Alanı : Avcılar İDO İskelesi Önü Otopark Alanı

Dağılma Güzergahları : İskele Caddesi

Afiş ve Pankart Asılacak Yerler : Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyesinin uygun gördüğü yerlere asılır.

4- BAKIRKÖY İLÇESİ BAKIRKÖY CUMARTESİ PAZAR ALANI;

Toplanma Alanı : Olgunlar Sokak, İsmail Erez Bulvarı Kesişimi

Yürüyüş Güzergahı : İsmail Erez Bulvarı Üzeri

Toplantı Alanı : Bakırköy Cumartesi Pazar Alanı

Dağılma Güzergahları : Olgunlar Sokak, İsmail Erez Bulvarı

Afiş ve Pankart Asılacak Yerler : Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyesinin uygun gördüğü yerlere asılır.

5-BEYKOZ İLÇESİ BEYKOZ ÇAYIRI ALANI ;

Toplanma Alanı : Beykoz Çayırı Alanı İçerisi

Yürüyüş Güzergahı : ……..

Toplantı Alanı : Beykoz Çayırı Alanı

Dağılma Güzergahları : Çayır Caddesi, Doğu Kapısı Caddesi, Beykoz Çayırı Sokak

Afiş ve Pankart Asılacak Yerler : Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir belediyesi ile İlçe belediyelerinin uygun göreceği yerlere asılır.

6-BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ CUMHURİYET CADDESİ ETKİNLİK ALANI;

Toplanma Alanı :Cumhuriyet Caddesi Beylikdüzü Etkinlik Alanı

Yürüyüş Güzergahı : …………

Toplantı Alanı : Cumhuriyet Caddesi Beylikdüzü Etkinlik Alanı

Dağılma Güzergahları : Cumhuriyet Caddesi

Afiş ve Pankart Asılacak Yerler : Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyesinin uygun gördüğü yerlere asılır.

7-ÇATALCA İLÇESİ CUMHURİYET MEYDANI;

Toplanma Alanı : Cumhuriyet Meydanı Alan İçerisi

Yürüyüş Güzergahı : ………….

Toplantı Alanı : Cumhuriyet Meydanı

Dağılma Güzergahları : Münif Sevi Caddesi, Atatürk Caddesi

Afiş ve Pankart Asılacak Yerler : Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir belediyesi ile İlçe belediyelerinin uygun göreceği yerlere asılır.

8- FATİH İLÇESİ YENİKAPI SAHİL ALANI;

Toplanma Alanı : Park İçi A5 Giriş Önü

Yürüyüş Güzergahı : Kennedy Caddesi

Toplantı Alanı : Yenikapı Sahil Alanı

Dağılma Güzergahları : Kennedy Caddesi, Namık Kemal Caddesi, Gazi Mustafa Kemalpaşa Caddesi

Afiş ve Pankart Asılacak Yerler : Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir belediyesi ile İlçe belediyelerinin uygun göreceği yerlere asılır.

9- KADIKÖY İLÇESİ GÖZTEPE KAVŞAĞI YANI BOŞ ALANI;

Toplanma Alanı : Kadıköy Yeni Salı Pazarı Alan İçerisi

Yürüyüş Güzergahı : …..

Toplantı Alanı : Kadıköy Yeni Salı Pazarı

Dağılma Güzergahları : …..

Afiş ve Pankart Asılacak Yerler : Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyesinin uygun gördüğü yerlere asılır.

10- KARTAL İLÇESİ KARTAL MEYDAN ALANI ;

Toplanma Alanı : Neyzen Tevfik Caddesi üzeri Türk Büyükleri Anıtı (Alana yaklaşık 500 metre)

Yürüyüş Güzergahı : Neyzen Tevfik Caddesi Başlangıç, Savarona Caddesi

Toplantı Alanı : Kartal Meydanı (Çeçenistan Parkı)

Dağılma Güzergahları : Savarona Caddesi, Neyzen Tevfik Caddesi, Rıhtım Caddesi

Afiş ve Pankart Asılacak Yerler : Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyesinin uygun gördüğü yerlere asılır.

11- KARTAL İLÇESİ NEYZEN TEVFİK ALANI;

Toplanma Alanı : Neyzen Tevfik Alanı

Yürüyüş Güzergahı : ……………..

Toplantı Alanı : Neyzen Tevfik Alanı

Dağılma Güzergahları : Egemenlik Bulvarı, Hürriyet Caddesi

Afiş ve Pankart Asılacak Yerler : Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyesinin uygun gördüğü yerlere asılır.

12- MALTEPE İLÇESİ MALTEPE SAHİL ALANI;

Toplanma Alanı : Atatürk Caddesi Üzeri Adalı Sokaktan Bağdat Caddesi Girişine kadar olan alan (alana yaklaşık 1.100 metre)

Yürüyüş Güzergahı : Atatürk Caddesi Başlangıç, Bağdat Caddesi, Mimar Sinan Caddesi, Turgut Özal Bulvarı

Toplantı Alanı : Maltepe Sahil Alanı

Dağılma Güzergahları : Turgut Özal Bulvarı, Rıhtım Caddesi

Afiş ve Pankart Asılacak Yerler : Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir belediyesi ile İlçe belediyelerinin uygun göreceği yerlere asılır.

13- PENDİK İLÇESİ PENDİK CUMARTESİ PAZARI ALANI;

Toplanma Alanı : Pendik Meydan Dr.Tahsin Arcan Parkı (Alana yaklaşık 600 metre)

Yürüyüş Güzergahı : Dr.Tahsin Arcan Park İçerisi Yürüyüş Pisti

Toplantı Alanı : Pendik Cumartesi Halk Pazarı Alanı

Dağılma Güzergahları : Dr.Tahsin Arcan Parkı

Afiş ve Pankart Asılacak Yerler : Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyesinin uygun gördüğü yerlere asılır.

14-SANCAKTEPE İLÇESİ SARIGAZİ STADYUM ÖNÜ ;

Toplanma Alanı : Sarıgazi Stadyum Önü

Yürüyüş Güzergahı : Namık Kemal Caddesi

Toplantı Alanı : Sarıgazi Stadyum Önü

Dağılma Güzergahları : Namık Kemal Caddesi, Şems Caddesi

Afiş ve Pankart Asılacak Yerler : Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir belediyesi ile İlçe belediyelerinin uygun göreceği yerlere asılır.

15-SANCAKTEPE İLÇESİ SAMANDIRA KÜLTÜR MERKEZİ ÖNÜ ;

Toplanma Alanı : Samandıra Kültür Merkezi Önü

Yürüyüş Güzergahı : ……………

Toplantı Alanı : Samandıra Kültür Merkezi Önü

Dağılma Güzergahları : Orhangazi Caddesi, Ulubatlı Hasan Caddesi

Afiş ve Pankart Asılacak Yerler : Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir belediyesi ile İlçe belediyelerinin uygun göreceği yerlere asılır.

16-SİLİVRİ İLÇESİ ATATÜRK MEYDANI;

Toplanma Alanı : Atatürk Meydanı Alan İçerisi

Yürüyüş Güzergahı : ………….

Toplantı Alanı : Atatürk Meydanı

Dağılma Güzergahları : Atatürk Caddesi, Piri Paşa Sokak, Sahil Yolu Sokak

Afiş ve Pankart Asılacak Yerler : Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir belediyesi ile İlçe belediyelerinin uygun göreceği yerlere asılır.

17-SİLİVRİ İLÇESİ UĞUR MUMCU MEYDANI;

Toplanma Alanı : Uğur Mumcu Meydanı Alan İçerisi

Yürüyüş Güzergahı : ………….

Toplantı Alanı : Uğur Mumcu Meydanı

Dağılma Güzergahları : Başkomutan Caddesi, Havuzlu Kahve Sokağı, Fikret Günaydın Sokağı

Afiş ve Pankart Asılacak Yerler : Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir belediyesi ile İlçe belediyelerinin uygun göreceği yerlere asılır.

18-SULTANGAZİ İLÇESİ 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE ŞEHİTLER MEYDANI;

Toplanma Alanı : 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı

Yürüyüş Güzergahı : ………….

Toplantı Alanı : 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı

Dağılma Güzergahları : M Caddesi, P Caddesi

Afiş ve Pankart Asılacak Yerler : Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir belediyesi ile İlçe belediyelerinin uygun göreceği yerlere asılır.

19- SULTANGAZİ İLÇESİ CEBECİ OTOBÜS SON DURAKLARI ALANI;

Toplanma Alanı : Cebeci Otobüs Son Durakları Alanı İçerisi

Yürüyüş Güzergahı : Atatürk Bulvarı

Toplantı Alanı : Cebeci Otobüs Son Durakları Alanı

Dağılma Güzergahları : Atatürk Bulvarı

Afiş ve Pankart Asılacak Yerler : Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir belediyesi ile İlçe belediyelerinin uygun göreceği yerlere asılır.

20-ŞİLE İLÇESİ YENİ ŞİLE KENT MEYDAN ALANI ;

Toplanma Alanı : Belediye Etkinlik Alanı

Yürüyüş Güzergahı : Üsküdar Caddesi, Plaj Yolu Caddesi

Toplantı Alanı : Yeni Şile Meydanı

Dağılma Güzergahları : Üsküdar Caddesi, Plaj Yolu Caddesi

Afiş ve Pankart Asılacak Yerler : Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyesinin uygun gördüğü yerlere asılır.

21-TUZLA İLÇESİ TUZLA SAHİL TÖREN ALANI ;

Toplanma Alanı : Tuzla Sahil Tören Alanı İçerisi

Yürüyüş Güzergahı : …………….

Toplantı Alanı : Tuzla Sahil Tören Alanı

Dağılma Güzergahları : Sahil Yolu Caddesi

Afiş ve Pankart Asılacak Yerler : Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir belediyesi ile İlçe belediyelerinin uygun göreceği yerlere asılır.