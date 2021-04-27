Kadın Futbol Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor
Turkcell Kadın Futbol Ligi çeyrek finalinde iki favori Beşiktaş'la Ataşehir karşı karşıya geliyor.
Antalya'da düzenlenen Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde çeyrek final heyecanı yarın başlayacak.
Yarın ve 29 Nisan Perşembe günü yapılacak çeyrek final maçları Antalya'daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanacak.
Tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakalarda normal sürenin eşitlikle tamamlanması durumunda uzatma devrelerine geçilecek. Bu bölümde de beraberlik bozulmazsa penaltı vuruşları tur atlayan takımı belirleyecek.
Bu maçlarda rakiplerini eleyen takımlar 2 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da yarı final mücadelesinde karşılaşacak. Yarı final maçlarını kaybeden takımlar 5 Mayıs Çarşamba saat 15.00'te üçüncülük mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu'nun şampiyonu ise 5 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak final maçı ile belli olacak.
Turkcell Kadın Futbol Ligi'nin çeyrek final programı şöyle:
Yarın
16.00 ALG Spor-Kayseri Gençlerbirliği
20.00 Beşiktaş-Ataşehir Belediyespor
29 Nisan Perşembe
16.00 Konak Belediyespor-Fatih Vatanspor
20.00 Adana İdmanyurdu-Fomget Gençlik ve Spor
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