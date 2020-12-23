Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 70 - Nesibe Aydın: 75

23 Aralık 2020 Çarşamba, 19:06

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin Covid-19 nedeniyle 11. haftada oynanamayan erteleme maçında İzmit Belediyespor, Nesibe Aydın’a uzatma devresinde 70-75 mağlup oldu.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 11. Haftasında Covid-19 nedeniyle oynanamayan İzmit Belediyespor - Nesibe Aydın erteleme maçı bugün oynandı. İzmit Belediyespor sahasında ağırladığı Nesibe Aydın ile normal süresinde 64-64 berabere kaldı. Uzatma devresinde skoru 70-75’e taşıyan Nesibe Aydın, galip gelen taraf oldu.



Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Muhammed Murat Zafer xx, Hakan Gerey xx

İzmit Belediyespor: Gülşah Duman xxx 18, Kübra Erat xx 5, Elif Emirtekin xx, Egle Siksniute xx 6 , Ericak Wheeler xx 4, Milica Jovanovic xxx 16, Clarissa Cristina Dos Santos xxx 21

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

Nesibe Aydın: Katsiaryna Snytsina xxx 15, Merve Uygül xx 2, Büşra Akgün xx 2, Sheylani Marie Peddy xxx 15, Hülya Çoklar x, Zsofia Simon xx 2, Melike Tuğba Oral xx 5, Ruth Cecilia Hebard xxx 24, Harika Gözde Eldaş xxx 10

Başantrenör: Erman Okerman



1. Periyot: 12-13 (Nesibe Aydın lehine)

Devre: 31-30 (İzmit Belediyespor lehine)

3. Periyot: 46-45 (İzmit Belediyespor lehine)

1. Uzatma Devresi: 70-75 (Nesibe Aydın lehine)



