Kadınlar, internet üzerinden kamuoyu baskısı oluşturmaya çalışıyor
CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, yurttaşların karşılaştıkları hukuksuzluğa karşı sosyal medya üzerinden başlattıkları hak arama çabalarını raporlaştırdı.
Yargıya güvenin yüzde 20’nin altına indiğini kaydeden Taşcıer, “Eylül ayında 16 kadın cinayeti ve 20 şüpheli kadın ölümü gerçekleşmişken yasaların yalnızca kamuoyu baskısı ile uygulanıyor olması bir utançtır. Sosyal medya, adaletin sağlanması için kampanyaların yürütüldüğü, haksızlığa uğrayanların, şiddet görenlerin, tehdit edilenlerin yardım çağrısında bulunduğu bir mecra haline gelmiştir” dedi. İşte o yardım çığlıklarından bazıları:
‘ÖLMEK İSTEMİYORUM’
- Menesse’nin annesi (3 Eylül): 8 yaşındaki kızının, babası tarafından cinsel istismara uğradığını, tehdit edildiğini ifade ederek sesini sosyal medyadan duyurmaya çalışıyor.
- Nisa (5 Eylül): 17 yaşında cinsel istismara uğramış. Fail adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış.
- Çağla Taş (5 Eylül): Birlikte olduğu erkek ve onun kız kardeşi tarafından tehdide maruz bırakıldığını ifade ediyor.
- Gökçen Ocak (7 Eylül): Maltepe’de eşinin amcası Fuat Ocak tarafından aylardır tehdit ve tacize maruz kaldı: “Ben ölmek istemiyorum. Evladıma annelik yapmak istiyorum diyorum. Neden duymuyorsunuz sesimi” diyerek sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu.
- Kardelen Kamışlı (9 Eylül): İş için gittiği kentte kaldığı otel odasında bir kişinin tacizine uğramış. Şikâyet üzerine gelen polisin olayın üzerini kapatmaya çalıştığını ifade ediyor.
- Büşra Cansu Çınar (12 Eylül): Koruma kararı olduğu halde boşanmak üzere olduğu erkek tarafından darp edildiğini belirterek yardım istedi.
- Miyase Yıldırım (17 Eylül): Birlikte yaşadığı erkekle ayrılmak istemesi üzerine kendisini bıçaklandığını, çocuklarına tacizde bulunduğunu ifade ederek sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu.
- Serap Kiş (25 Eylül): Eşinden şiddet gördü ve uzaklaştırma kararı aldı. Yeni bir hayata başlayabilmek için yardım istiyor.
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