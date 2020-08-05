Kadınlar İstanbul Sözleşmesi için sokakta: Hayatımızdan vazgeçmiyoruz

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 22:10

AKP iktidarının İstanbul Sözleşmesi’ni hedef almasına karşı “Büyük Kadın Buluşması” çağrısıyla kadınlar, tüm yurtta eş zamanlı eylem yaptı. Sözleşmenin tam olarak uygulamasını isteyen kadınlar, “Haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz” dedi.

İstanbul Kadıköy Beşiktaş İskelesi’nde bir araya gelen binlerce kadın, “Haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz”, “İstanbul Sözleşmesini uygula”, “Eşitlik ve özgürlük için mücadeleye”, “Tesadüf değil kadın cinayeti” sloganları attı.Öldürülen kadınların isimleri tek tek okundu.

Kadınlar tarafından yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi: “Erkek şiddetiyle aramızdan ayrılan kadınların isimlerini ezbere sayıyoruz. O isimler şimdi elimizde, eğer İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı bu kadınlar hayatta olabilirlerdi. ‘Hayatlarımız için İstanbul Sözleşmesi uygulansın’ diyoruz. Kadına yönelik şiddet her gün arttığı halde, İstanbul Sözleşmesi’nin etkin bir şekilde uygulanmasını değil, kaldırılmasını gündeme getirenler bu cinayetlerin ortaklarıdır. Sözleşme imzalandığı gün hükümette olup imza attığı halde, bugün şiddeti önleme, şiddete maruz kalanları koruma, failleri gerektiği şekilde cezalandırma sözünü yerine getirmekten vazgeçeceğini ilan edenler, bu cinayetlerin suç ortağıdır. Her gün uğradığımız şiddetin failidir. Biz kadınlar yaşamak istiyoruz” denildi.

Ankara’da ise kadınlar Çankaya’daki Sakarya Meydanı’nda bir araya geldi. Ellerinde “İstanbul Sözleşmesi uygulansın” pankartları taşıyan kadınlar “Haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz” sloganları attı. “Sözleşme’nin iptali gündeminin ortadan kalkmasını değil, Sözleşme’nin devleti yapmakla yükümlü kıldığı tüm sorumlulukların da hemen yerine getirilmesini istiyoruz” diyen kadınlar, ortak açıklamalarında şunları kaydetti: “İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin karalama kampanyalarına göz yumanlar, kadınların, LGBTİ +’ların, çocukların haklarını tarikat ve cemaat çevreleriyle pazarlık konusu haline getirenler; kadın cinayetlerinin, nefret cinayetlerinin, çocuk istismarlarının suç ortağıdır.

İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tartışmalara derhal son verilsin, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Şiddetin Önlenmesi Yasası’nın uygulanmasındaki eksiklikler giderilsin, kadına yönelik şiddete karşı acil eylem planı yapılsın. Kadınların 7/24 ulaşabileceği, farklı dillerde hizmet, ücretsiz, sadece kadın yönelik şiddet alanında çalışan ayrı bir Alo Şiddet Hattı kurulsun. Cinsel şiddetle mücadele koordinasyon ve kriz merkezleri kurulsun. Toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitimin her kademesinde zorunlu ders olarak müfredata eklensin.”

İZMİR’DE 17 GÖZALTI

İzmir Alsancak’ta toplanan kadınlar “İstanbul Sözleşmesi Uygulansın” diye seslendi. Buradan Türkan Saylan Kültür Merkezi’ne yürümek isteyen kadınlara polis sert müdahalede bulundu. Yürüyüşte 17 kadın, polis tarafından ters kelepçe yapılarak gözaltına aldı. Alandaki diğer kadınlar ise, gözaltına alınan kadınların serbest bırakılması için oturma eylemine başladı.Gözaltına alınan kadınların bazılarının isimleri şöyle: “Gözde Ece Yüksek, Evrim Çakır, Ebru Akeloglu, Didar Gül, Zehra Hekimoğlu, Eylem Tunalı, Gizem Coşkun, Deniz Cesurer, Melda Barutcu, Cansu Ekmen, Nihal Yılmazarslan, Nilgün Yılmazarslan, Tuğba Aratıcı, Alican Kelek, Melodi Zengin, Pınar Usta, Berivan Rengin Oğuz.” Kadınların eylemi bittikten sonra ara sokaklara dağılan kadınlara polis tekrardan sert müdahalede bulundu. Bu sırada sara krizi geçiren İsmail Temel isimli genç, polisler tarafından alandan uzaklaştırıldı. Öte yandan Adana, Çanakkale, Kocaeli ve Samsun’da ise kadınlar, İstanbul Sözleşmesi'nin tartışılmaya açılmasına tepki göstererek, “İstanbul Sözleşmesi kaldırılsın’ diyenlere, kadınları dövme özgürlüğü isteyen erkeklere, ‘eşit değilsiniz’ diyerek bizi baskıya, şiddete açık hale getirenlere karşı İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz” dedi.