Kadınlar İzmir'den seslendi: AKP MYK'SI İstanbul Sözleşmesini tartışamaya yetkili değildir!

18 Ağustos 2020 Salı, 23:00

İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz İzmir Kampanyası çağrısıyla düzenlenen eylemde sözleşmenin kadına şiddetin, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir sonucu olduğunu vurgulanarak “Kadına yönelik fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik ve ev içi şiddetin önlenmesine dair 81 madde içeren sözleşmenin her bir maddesi hayatlarımızın teminatıdır” denildi.

Eyleme KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen ve HDP İzmir İl Eş Başkanı Besriye Tekgür katıldı.

"HAKLARIMIZDAN VAZGEÇMİYORUZ"

Sözleşmeden çekilme tartışmalarının kadınların hayatlarıyla kumar oynamak olduğu vurgulanan eylemde “"İstanbul Sözleşmesi çeviri bir metin değildir. Türkiye’nin kurucu üye olduğu Avrupa Konseyi’nin bir sözleşmesidir. Sözleşme yazılırken, yazım ekibinin lideri Türkiyeli bir kadın, Gülsün Bilgehan’dır. Sözleşmeyi kaleme alan 8 kişilik komitede bir Türkiyeli akademisyen daha bulunmuştur, Feride Acar. Ve tüm süreç boyunca ülkemizdeki bütün STK'lar konuya dahil olmuştur. Haklarımızdan vazgeçmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi, kadınları, çocukları ve LGBTİ+’ları fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddetten korumayı hedefler. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti yani bir insana cinsel yönelimi dolayısıyla uygulanan ve mağdurlarını orantısız biçimde etkileyen şiddetti önler. İstanbul Sözleşmesi her cinsiyet ve cinsel yönelimden kişiye kamusal ve özel alanda eşitlik sağlar. Kadınların şiddetsiz bir yaşam ve yaşam hakkı tartışmaya açık bir konu değildir. Buna izin vermeyeceğiz” sözleri haykırıldı.

Eylemde ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“AKP’nin MYK’si; kadınların, çocukların, LGBTİ+’ların yaşam ve eşit vatandaş olarak muamele görme haklarını yok edecek bir tartışmaya yetkili değildir. Biz kadınlar, hayatlarımız hakkında tek ve biricik söz sahibi kişiler olduğumuzu tekrar ilan ediyoruz! İktidar sözleşmenin feshedilmesiyle değil, bize kastedenleri engellemekle uğraşmalı ve İstanbul Sözleşmesi'nin maddelerini hayata geçirecek kanunları uygulamalıdır.”