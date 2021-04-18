Kadınlar Ligi kıran kırana

18 Nisan 2021 Pazar, 08:00

Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu, Antalya’nın Manavgat ilçesinde başladı.

A Grubunda Fatih Vatan Spor - Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya hızlı başlayan Fatih Vatan Sporlu futbolcular 1’inci dakikada Zelal Baturay’ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Maç boyunca rakibine baskılı oyunu kabul ettiren Fatih Vatan Spor, Zelal Baturay (3), Şehriban Dülek, Fatma Ataş, Altun Sancar, Letago Madiba ve Rachel Raesetja Sebati’nin attığı gollerle karşılaşmadan 8-0 galip ayrıldı.

BEŞİKTAŞ 8-1 GALİP

A Grubunun ve günün son maçında Beşiktaş - İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor karşı karşıya geldi. Maçta baştan sona üstün oynayan Beşikaş rakibini Esra Erol (2), Yağmur Uraz (2), Arzu Karabulut (2), Jesicca Lynne Çarmıklı ve Melike Öztürk’ün golleriyle 8-1 mağlup etti. İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor’un tek golü Kader Kısa’dan geldi. Karşılaşmada Beşiktaşlı futbolcular 2’de penaltı kaçırdı.