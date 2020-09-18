Kadınlarımız iyi başladı, direnemedi!

18 Eylül 2020 Cuma, 23:53

STAT: Stanko Mlakar Stadyumu

HAKEMLER: Viki De Cremer, Joline Delcrois, Bosmans Ilka, Lois Otte

SLOVENYA: Zala Mersnik, Lana Golob, Lara Klopcic, Spela Rozmaric, Kaja Korosec, Metaja Zver, Dominika Conc, Lara Prasnikar, Spela Kolbl (Dk.90 Lara Ivanusa), Kaja Erzen, Pamela Begic (Dk.73 Nina Predanic)

TÜRKİYE: Gamze Nur Yaman, Didem Karagenç, Gülbin Hız (Dk.26 Dilan Taşkın), Fatma Kara, Derya Arhan (Dk.81 Sevgi Çınar), İlayda Civelek (Dk.49 Berivan İçen) , Emine Ecem Esen, Ebru Topçu, Yağmur Uraz, Büşra Kuru, Esra Erol

GOLLER: Dk.18 Gülbin Hız, Dk.28 Mateja Zver (P), Dk.41 Lara Prasnikar, 78 Spela

SARI KARTLAR: Dk.49 Didem Karagenç, Dk.70 Kaja Erzen

Türkiye Kadın A Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında karşılaştığı Slovenya'ya 3-1 mağlup oldu. Slovenya'nın Kranj şehrindeki Stanko Mlakar Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, milli takımımızın golünü 16'ncı dakikada Gülbin Hız atarken, Slovenya'nın gollerini 28'inci dakikada penaltıdan Mateja Zver, 41'inci dakikada Lara Presnikar ve 78'inci dakikada Spela Kolbl kaydetti. Grubumuzda oynanan diğer maçlarda Hollanda Rusya'yı 1-0 yenerken, Kosova da Estonya'yı 2-0 mağlup etti.