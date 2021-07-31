Kadınların uygunsuz fotoğraflarını çektiği iddiasıyla linç girişiminde bulunuldu

Bursa’da, yoldan geçen kadınların etek altından fotoğraflarını çektiği öne sürülen M.E.'ye (20), mahalleli tarafından yakalanıp, linç girişiminde bulunuldu.

DHA
31 Temmuz 2021 Cumartesi, 13:29
Kadınların uygunsuz fotoğraflarını çektiği iddiasıyla linç girişiminde bulunuldu
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Olay, dün merkez Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi Dik Sokak’ta meydana geldi. Sokaktan geçen kadınların etek altından fotoğraflarını çektiği ileri sürülen M.E.'yi mahalle esnafı fark etti.

M.E.'ye neden fotoğraf çektiğini soran esnaf ve çevredekiler, açıklama alamayınca dövmeye başladı. Çevreden toplanan kalabalığın linç girişiminde bulunduğu M.E., ihbarla gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kalabalığı sakinleştiren polis, M.E.'yi ifadesi alınmak üzere Küçükbalıklı Polis Merkez Amirliği'ne götürdü. M.E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.




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