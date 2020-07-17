Kadir Doğulu'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a: Umarım insanları sevip kategorize etmeyecek bir tarafını görür

17 Temmuz 2020 Cuma, 08:12

Oyunu Kadir Doğulu, Jülide Ateş'in Haber Global'de sunduğu 40 programına katıldı.

"Diyanet İşleri Başkanı'nın eşcinselliğe bakışını nasıl değerlendiriyorsunuz?" Sorusu üzerine Doğulu, üniversitelerde gittiği söyleşilerde öğrencilerin kendisine "Bir eşcinseli oynar mısınız?" sorusunu sorduğunu söyleyerek şu yanıtı verdi:

"Yahu ne demek bu? Sanki bir yılanı, bir ejderhayı oynar mısınız diye soruyor. İnsan yahu, tabii ki oynarım. İnsan, yaratılmışların en güzeli deniyor inanca göre, beyefendinin de temsil ettiği makama göre. İnsan insandır. Tercihleri, fiziksel hastalığı varsa ya da bir noksanlığı varsa umurumda değil. Ben içinde sevilecek bir taraf bulurum. Ümidim bu beyefendinin de insanları sevecek, kategorize etmeyecek bir tarafını görecek olması. Dikkat ediyorum bu pandemi döneminde de, yatsı namazlarından sonra hocalar söylüyor: Hakkı yenen masumlarım yüzü suyu hürmetine bizi affet bizi. Hak yememek lazım. Eşcinselmiş, kadınmış, erkekmiş, çocukmuş… En güzel haliyle başımın üstünde."

NE OLMUŞTU?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara Hacıbayram Camii’nde okuduğu Cuma hutbesinde , “İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir bunun hikmeti” ifadesini kullanmıştı.

Erbaş’ın LGBTİQ+ bireylere ilişkin sözlerine tepki gösteren Ankara Barosu yaptığı açıklamada, “Görevde olduğu süre boyunca çocuk tecavüzcülerine gözlerini kapatıp kadın düşmanlığının manevi zeminini dini söylemlerle meşrulaştırma çabası karşılığında maaş alan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın deprem, LGBTİQ+, kadın ve çocuk söylemlerine rağmen halen görevde kalması durumunda, sonraki konuşmasında halkı ellerinde meşalelerle meydanlarda cadı diye kadın yakmaya davet etmesi kimseyi şaşırtmamalıdır. Anılan şahsı ve ona hak veren zihniyeti büyük bir şaşkınlık ve ibretle kınadığımızı tüm kamuoyuna saygıyla arz ederiz” ifadelerine yer vermişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş’a yönelik açıklama nedeniyle Ankara Barosu yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçede, Ankara Barosu ve yetkili organları hakkında, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ederek veya aşağılayarak toplumda nefret ve ayırımcılığa yol açarak kamu çalışanına görevinden dolayı alenen hakaret suçundan soruşturma ve kovuşturma başlatılması talep edildi.

Öte yandan Ankara ve Diyarbakır Baroları hakkında soruşturma başlatıldı.