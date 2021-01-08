Kadir Has Üniversitesi’nin yaptığı Türkiye Eğilimleri Araştırması’na göre: "Toplum kutuplaştı"

08 Ocak 2021 Cuma, 06:00

Türkiye Eğilimleri Araştırması’nın 2020 sonuçlarına göre toplumun yüzde 51.1’i ailesini geçindiremediğini söylüyor. Koronavirüsten sonra en temel sorunlar arasında işsizlik ve ekonomiden sonra hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması geliyor. Yargının siyasallaştığını söyleyenlerin oranı 45.9 iken, bu oran partilere dağıtıldığında AKP’lilerin yüzde 40’ının ve ittifak ortağı MHP’lilerin ise yüzde 51.1’inin yargının siyasallaştığı görüşüne katıldığı görülüyor.

Türkiye’de siyasal kutuplaşma olduğunu kaydedenlerin oranı ise 55.9. Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın koordinasyonunda yapılan “Türkiye Eğilimleri” araştırmasının 2020 sonuçları açıklandı. 26 il kent merkezlerinde yaşayan 18 yaş üzeri bin kişiyle yapılan görüşmelere dayanan çalışmaya göre Türkiye’de halk, koronavirüs salgınından sonraki en önemli sorunu geçen yıl olduğu gibi hayat pahalılığı ve işsizlik olarak görüyor.

Toplumun yüzde 51.8’i ekonomik durumunun kötüye gittiğini belirtirken yüzde 51.1’i kendini veya ailesini geçindiremediğini söylüyor. “Borçlarımın seviyesinden endişe duyuyorum” diyenlerin oranı yüzde 48.9 iken, katılımcıların yüzde 33.4’ü “gelirim aylık tüketim harcamalarımı karşılamaya yeterli”, yüzde 30.5’i “ekonomik olarak daha iyi durumdayım”, yüzde 28.6’sı ise “emekliliğim için yaptığım tasarruf ve yatırım miktarından memnunum” yanıtını veriyor. Yüzde 22 “kesinlikle güveniyorum” oranı ile Jandarma 2020’de en güvenilir kurum olarak ilk sırada yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı’na kesinlikle güvenenlerin oranı yüzde 19.1 iken, muhalefet partilerine kesinlikle güvenenlerin oranı yüzde 16.9. Katılımcıların yüzde 55.4’ü cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yönetim tarzı olarak kalmasını isterken, yüzde 44.6’sı parlamenter sistemi tercih ediyor.

Toplumun yüzde 55.9’u Türkiye’de siyasal kutuplaşma olduğunu kaydederken, yüzde 44.1’i kutuplaşmanın olmadığını söyledi. “Türkiye’de yargı siyasallaşmıştır” diyenlerin oranı yüzde 45.9 iken yüzde 17.4’ü buna katılmadığını beyan ediyor. Bu oranlar partilere dağıldığında iktidar partisi AKP’nin yüzde 40’ının ve ittifak ortağı MHP’nin ise yüzde 51.1’inin yargının siyasallaştığına katıldığı görülüyor.

AKP’LİLER MUTLU

Partilere göre Türkiye’de yaşamaktan mutlu olanların durumuna da yer verilen rapora göre, AKP’lilerin yüzde 80’i, MHP’lilerin yüzde 64.9’u, İYİ Partililerin yüzde 39.8’i, CHP’lilerin 39.1’i, HDP’lilerin yüzde 32.7’si mutlu.

Koronavirüs sürecine yönelik değerlendirmelerde katılımcıların 59.2’si Covid-19 nedeniyle açıklanan destek paketlerini başarılı bulduğunu bildiriyor. “Belediyelerin aldıkları önlemleri başarılı buluyorum” diyenlerin oranı yüzde 57.7 olurken; katılımcıların yüzde 57.7’si “hükümetin politikalarını genel olarak başarılı buluyorum” şeklinde cevap veriyor.