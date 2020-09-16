Kadir Şeker hakkında istenen ceza belli oldu

Konya'da kadına yönelik şiddeti engellemek isterken saldırganı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker hakkında istenen ceza belli oldu.

AA
16 Eylül 2020 Çarşamba, 10:50
Kadir Şeker hakkında istenen ceza belli oldu
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Konya'da kadına yönelik şiddeti engellemek isterken saldırganı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker'in yargılandığı davada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, haksız tahrik indiriminin de üst seviyeden uygulanmasını istedi.

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