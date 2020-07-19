Kaftancıoğlu, sandık güvenliğini ‘İstanbul modeli’ ile sağlayacaklarını söyledi

19 Temmuz 2020 Pazar, 06:00

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sandık güvenliğini “İstanbul modeli” altında tüm Türkiye’ye anlatacaklarını söyledi.

“Bu pazar yerel seçim olsa CHP İstanbul’da 28 belediye alır” diyen Kaftancıoğlu, “AKP’li ilçe belediye başkanları, büyükşehir ellerinden gidince sudan çıkmış balığa döndüler. İlçe belediye başkanları, başkan olduklarını yeni hatırladılar” dedi. Kaftancıoğlu, gazetecilerle kahvaltı programında bir araya geldi.

İl kongresinin tek adayla gerçekleşmesinden “mutsuz” olduğunu söyleyen Kaftancıoğlu, il yönetiminin gençlerden oluştuğunu belirterek yöneticileri tek tek tanıttı. İkinci dönem çalışmalarına ilişkin bilgi aktaran Kaftancıoğlu, “yeni il binası, veriye dayalı çalışma, hedef belirleme ve stratejik planlama, üye kampanyası” gibi başlıkları saydı.

Yeni İstanbul İl Başkanlığı binasının klasik il başkanlığı binası gibi olmayacağını anlatan Kaftancıoğlu, “Kurumsal ve dijital kimliklerin oluşması bizim için çok önemli. Onlar için de çalışmalar yürüteceğiz” dedi.

Üye başvurularının yüzde 43’ünün kadın olduğunu belirten Kaftancıoğlu, yeni gelen üyelerinin yüzde 43’ünün de 30 yaşının altında olduğunu ifade etti. Kadın üye sayısının daha da artırılması gerektiğini anlatan Kaftancıoğlu, kadın belediye başkan aday adayı sayısını artırmayı hedeflediğini aktardı. Korona sürecinde il başkanlığına “Komşunu koronadan koru” sloganıyla ilk dayanışma hareketini başlattıklarını kaydeden Kaftancıoğlu, Vefa Dayanışma Grubu’nun bu uygulamanın ardından oluşturulduğuna dikkat çekti.

SEÇİM GÜVENLİĞİ

Kaftancıoğlu, yerel seçimlerde sandık güvenliği konusunda yaptıkları çalışmayı “İstanbul modeli” olarak adlandırarak, “Sandık güvenliğinde yaptıklarımızı tüm Türkiye’de anlatacağız. Bir gün ben, belki bir gün Ekrem İmamoğlu gidecek. İstanbul’u 25 yıl sonra kazanmış olmanın gururunu yaşıyorum. Ama nasıl bu kadar geç kalmışız... Hiç de zor değilmiş” diye konuştu.

Olası erken seçime ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Canan Kaftancıoğlu, “İster yarın olsun, ister bir ay sonra olsun biz her an seçim olacak gibi çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. “Yeni-eski CHP” ayrımının yapıldığına yönelik sorulan soruya Kaftancıoğlu, “Bu tanımları anlamsız buluyorum. Partiye katkısı yok” yanıtını verdi.

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile aranızda anlaşmazlık olduğu yönünde duyumlar var” sorusuna da Kaftancıoğlu, “İBB ile anlaşmazlık yok aramızda. Koordinasyonsuzluk görüntüsü veriyorsak bunu düzeltiriz. Ekrem İmamoğlu ile anlayış birlikteliğimiz var. Her zaman her şeyi aynı düşünmüyoruz ama konuşabiliyoruz” dedi.

İBB Genel Sekreterliği’ne atanan Can Akın Çağlar’la ilgili ise “Ekrem Bey’le ortaklaştığımız iki husus vardı. Genel Sekreter siyasi kimlikle anılmamalı, teknokrat olmalı” diye konuştu.

Hakkında açılan davayla ilgili soruyu yanıtlayan Kaftancıoğlu, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından attığı tweet’e yönelik, “Benim inancımda demokrasiye kafa keserek sahip çıkılmaz” dedi. Ayasofya’nın ibadete açılmasını ve Muharrem İnce’nin “davet gelirse namaza giderim” açıklamalarını değerlendiren Kaftancıoğlu, “Ülkenin gerçek gündemini perdelemek için kurgulanan bu konuyla ilgili konuşmamam, korktuğumdan değil. Muharrem Bey herkesin yerine gider” diye konuştu.

Bu pazar yerel seçim olsa İstanbul’da partisinin ilçe belediyesi sayısının 14’ten 28’e çıkacağını söyleyen Kaftancıoğlu, “Biraz daha vakit olsa alacağımız ilçe sayısı 31’e çıkar. AKP’li ilçe belediye başkanları, büyükşehir ellerinden gidince sudan çıkmış balığa döndüler” ifadelerini kullandı. Kaftancıoğlu, hakkında açılan davaya ilişkin bilgilerin yer aldığı bir kitapçığı da gazetecilere dağıttı.