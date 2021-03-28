Kağıthane'de 4 katlı boş bina alev alev yandı
Kağıthane'de daha önce boşaltılan 4 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalleli yangının madde bağımlıları tarafından çıkarıldığını iddia ederken, binanın alev alev yanması cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yangın saat 23.30 sıralarında Harmantepe Mahallesi, Aslan Sokak ile Tarım Sokak arasında kalan ve daha önce boşaltılan 4 katlı binada meydana geldi.
Mahalle sakinlerinin iddiasına göre madde bağımlıları tarafından kullanılan boş binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Binanın alevler içinde kaldığı anlar cep telefonu ile saniye saniye kaydedilirken, 4 katlı binayı etkisi altına alan yangın, bitişiğinde bulunan binanın çatı katına da sıçradı. itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan çalışmaların ardından belirlenecek.
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