Kağıthane’de bir esnaf aracında ölü bulundu

02 Haziran 2021 Çarşamba, 09:26

Olay, dün öğle saatlerinde Kağıthane Halitpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, iki gündür park halinde olan aracın şoför koltuğunda hareketsiz bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar durumdan şüphelenerek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.





İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri aracın çevresine güvenlik şeridi çekerek olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi. Olay yeri ekipleri ve savcı araç ve çevresinde geniş çaplı çalışma yaptı. Yapılan araştırmada, başından darbe almış halde bulunan hayatını kaybettiği tespit edilen kişinin Kağıthane’de esnaf olan Başol Öztürk’e (47) olduğu belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından Öztürk’ün cenazesi otopsi işlemleri için cenaze aracı ile Adli Tıp morguna kaldırıldı. Öztürk’ün kesin ölüm nedeni yapılan incelemeler sonrası belli olacak.