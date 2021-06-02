Kağıthane’de bir esnaf aracında ölü bulundu
Kağıthane’de esnaf olduğu öğrenilen kişi, park halindeki otomobilin içinde ölü bulundu. Başından darbe almış halde bulunan kişinin kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumunda yapılacak inceleme sonucunda belli olacak.
Olay, dün öğle saatlerinde Kağıthane Halitpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, iki gündür park halinde olan aracın şoför koltuğunda hareketsiz bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar durumdan şüphelenerek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri aracın çevresine güvenlik şeridi çekerek olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi. Olay yeri ekipleri ve savcı araç ve çevresinde geniş çaplı çalışma yaptı. Yapılan araştırmada, başından darbe almış halde bulunan hayatını kaybettiği tespit edilen kişinin Kağıthane’de esnaf olan Başol Öztürk’e (47) olduğu belirlendi.
Yapılan incelemelerin ardından Öztürk’ün cenazesi otopsi işlemleri için cenaze aracı ile Adli Tıp morguna kaldırıldı. Öztürk’ün kesin ölüm nedeni yapılan incelemeler sonrası belli olacak.
Video Haberler
- Sosyal medyada gündem oldu: Yangın var dediler geldik
- Sevgilisine mesaj atan kişiyi durakta vurdu
- Beyoğlu'nda can pazarı
- Muharrem İnce’den erken seçim tahmini
- Peş peşe ortaya çıktı! Cep telefonuna kaydettiler
- Eşiyle tartıştı, kayınbiraderinin aracına çarptı
- Cem Yılmaz nafakanın azaltılmasını istedi
- CHP'li Odabaşı'ndan Tevfik Göksu'ya 'Altıyol' yanıtı
- Trafikte skandal görüntüler! O anları kayda aldılar
- Yanan binanın 2. katından böyle atladı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan 'parlamenter sistem' açıklaması
- Erdoğan'dan TRT yayınında gazeteciye tepki çeken soru!
- Erdoğan'dan canlı yayın kararı
- Bir imam üzerinden...
- Paranın izini sürdü: Ağar ailesinin diğer işleri
- Kahvecilerden 'normalleşme' tepkisi
- Bakan Gül'den manidar açıklama
- Almanya'da Efes'e ikinci eziyet!
- DSÖ'den Sinovac kararı
- Yaptıklarından ben utanıyorum