Kağıthane'nin sokakları buz pistine döndü; yolu açmaya gelen kepçe bile kaydı
Kağıthane'nin ara sokakları buz pistine döndü. Yurttaşlar yürümekte zorluk çekti. Yokuşu açmak için gelen kepçe bile kaydı.
Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde sabah işe gitmek için evlerinden çıkanlar zor anlar yaşadı. Yurttaşlar buz pistine dönen sokaklarda yürümekte güçlük çekti. Araç sürücüleri de yokuş aşağı zor anlar yaşadı.
Buzlu bir sokağı açmak için gelen kepçe yokuş yukarı çıktığı sırada kısa bir mesafe kaydı, kepçe yokuştan geri indi. Daha sonra başka bir sokaktan dolanarak yokuşun başına gelen kepçe kar kürediği sırada da kaydı. Yokuşun ortasında beklemeye başlayan kepçeyi kurtarmaya tuzlama ekipleri geldi. Önüne tuz atılan kepçe karları küreyerek yokuştan indi.
Yokuştan güçlükle inen Nihat Öztürk, "Çalışacaklar her halde yani çalışsınlar insanlar zor yürüyor. Kazalar oluyor, bu düşüşler çok tehlikeli. İnşallah bir an önce açarlar" dedi.
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