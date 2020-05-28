Kahta'da 12 vaka olan, 9 katlı bina karantinaya alındı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, 12 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı 9 katlı bina karantinaya alındı.
Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Çelik Apartmanı'nda oturan bir kişi rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan hasta, tedaviye alındı. Testi pozitif çıkan hastanın yaşadığı binadakilere de sağlık taramasından geçirildi.
20 dairenin bulunduğu binadakilerin taramasında
11 kişinin daha koronavirüse yakalandıkları belirlendi. Koronavirüs testleri
pozitif çıkan 12 kişinin tedavilerine başlanırken, 9 katlı bina ise İlçe
Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Karantina kararı sonrası
binanın girişi şeritle kapatılarak, polis görevlendirdi. Kimsenin girmesine ve
çıkmasına izin verilmeyen apartmanda yaşayanların ihtiyaçları ise Vefa Sosyal
Destek Grubu tarafından karşılanmaya başlandı.
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