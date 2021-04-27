Kalecik Belediyespor ve Bolu Belediyespor Voleybol Sultanlar Ligi'ne yükseldi

27 Nisan 2021 Salı, 17:52

Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde 4 takımın katılımıyla tek devreli lig usulüyle gerçekleşen ve dün başlayan organizasyonun ikinci gününde Bolu Belediyespor, Adam Voleybol'u, Sigorta Shop Kalecik Belediyespor da Edremit Belediyesi Altınoluk'u aynı skorla 3-0 yendi.



Dün de rakiplerini mağlup eden Bolu Belediyespor ile Sigorta Shop Kalecik Belediyespor, son maçlar öncesinde final etabını ilk 2 sırada bitirmeyi garantiledi. İki ekip, gelecek sezon Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek.

Final etabı yarın saat 16.00'da Sigorta Shop Kalecik Belediyespor-Bolu Belediyespor ve saat 19.00'daki Edremit Belediyesi Altınoluk-Adam Voleybol maçlarıyla tamamlanacak.

Organizasyonda ikinci günün ardından oluşan puan durumu şöyle: