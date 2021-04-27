Kalecik Belediyespor ve Bolu Belediyespor Voleybol Sultanlar Ligi'ne yükseldi

Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Etabı'nda Kalecik Belediyespor ve Bolu Belediyespor, son maçlarında aldıkları galibiyetle Voleybol Sultanlar Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.

AA
27 Nisan 2021 Salı, 17:52
Kalecik Belediyespor ve Bolu Belediyespor Voleybol Sultanlar Ligi'ne yükseldi
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Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde 4 takımın katılımıyla tek devreli lig usulüyle gerçekleşen ve dün başlayan organizasyonun ikinci gününde Bolu Belediyespor, Adam Voleybol'u, Sigorta Shop Kalecik Belediyespor da Edremit Belediyesi Altınoluk'u aynı skorla 3-0 yendi.

Dün de rakiplerini mağlup eden Bolu Belediyespor ile Sigorta Shop Kalecik Belediyespor, son maçlar öncesinde final etabını ilk 2 sırada bitirmeyi garantiledi. İki ekip, gelecek sezon Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek.

Final etabı yarın saat 16.00'da Sigorta Shop Kalecik Belediyespor-Bolu Belediyespor ve saat 19.00'daki Edremit Belediyesi Altınoluk-Adam Voleybol maçlarıyla tamamlanacak.

Organizasyonda ikinci günün ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGMASVSP
1. Sigorta Shop Kalecik Belediyespor220606
2. Bolu Belediyespor220616
3. Edremit Belediyesi Altınoluk202160
4. Adam Voleybol202060

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