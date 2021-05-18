Kalorifer borusu patladı, TBMM'yi su bastı
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kalorifer borusunun patlaması sonucu, koridoru su bastı.
TBMM ana binasında muhalefet kulisinin olduğu bölümden halkla ilişkiler binasına giden tünelin giriş kısmındaki kalorifer borusu patladı.
Bunun sonucunda koridorun bir kısmı sular altında kaldı.
Meclis Temizlik İşleri Dairesi ekipleri, su baskınına müdahale etti. Kaloriferdeki arıza onarılırken, koridordaki su tahliye edilerek temizlendi.
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