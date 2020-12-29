Kalp krizinden yaşamını yitiren ODTÜ eski Rektörü Acar son yolculuğuna uğurlandı
Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 71 yaşındaki Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) eski Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar için, uzun yıllar görev yaptığı üniversitede tören düzenlendi.
Ankara'da 2008-2016 yıllarında iki dönem ODTÜ rektörü olarak görev yapan Prof. Dr. Ahmet Acar, önceki gün geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası Prof. Dr. Acar için uzun yıllar görev yaptığı üniversitede tören düzenlendi.
Törene; ODTÜ Rektörü Mustafa Verşan Kök, ailesi, akademisyenler ile sevenleri katıldı. Törene katılanlar Acar'ın tabutuna karanfil bırakarak ailesine taziyede bulundu.
'ODTÜ'LÜLERİN BAŞI SAĞOLSUN'
Tören sonrası açıklama yapan ODTÜ Rektörü Mustafa Verşan Kök, üniversite için acı bir gün olduğunu söyleyerek, "Bugün rektörlük binamız önünde bir saygı geçişi yapıyoruz. Tüm sevenleri büyük bir acı içindeyiz. 2008-2016 yılları arasında üniversitemizde iki dönem rektörlük yapan Ahmet Acar hocamızı hep birlikte uğurluyoruz. Onun döneminde üniversitemiz çok büyük başarılara imza attı. Kendisiyle her zaman gurur duyduk. Bundan sonra da üniversitemizde anılarını yaşatacağız. Tüm ODTÜ'lülerin başı sağ olsun" dedi.
Ahmet Acar'ın cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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