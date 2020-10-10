Kamboçya'da hayvan istismarı: Orangutanlar boks ringinde dövüştürülüyor
Kamboçya'da yerel bir basın kuruluşu, bir safari parkında hayvanlara şiddet uygulandığını iddia etti.
Kamboçya merkezli basın kuruluşu Khmer Times, başkent Punom Pen’in kuzeyindeki bir safari parkında maymunların ve diğer hayvanların bulunduğu kötü koşulları yazdı.
Basın kuruluşunun haberinde, orangutanların boks ringinde dövüştürüldüğü, bunun da hayvan istismarına yönelik endişelere yol açtığı ifade edildi.
Orangutanların ayrıca, bisiklet sürmeye, hulahop çevirmeye zorlandığı ve hatta bir orangutanın sahneye çıkıp pantolonunu indirdiği aktarıldı.
Safari parkındaki kötü koşulların bundan ibaret olmadığını belirten basın kuruluşunun muhabirleri; hayvanların gerekli bakımı alamadığını, zayıf göründüklerini ve içme sularının da yosunlarla kaplandığını bildirdi.
Bunun yanında park görevlilerinin timsahları da kuyruklarından sürükleyerek sudan çıkardığı, ağızlarını bantladığı ve şiddete maruz bıraktığı öne sürüldü. Buna göre sürekli tekmelenen hayvanların üzerlerinde yaralar ve mantar enfeksiyonları görüldü.
Medya kuruluşu, park yetkilileriyle hayvanların maruz kaldığı muameleyle ilgili iletişime geçmeye çalıştıklarını ancak cevap alamadıklarını açıkladı.
Independent Türkçe'nin aktardığına göre, söz konusu park daha önce ziyaretçiler tarafından da eleştirilmişti.
Parkı 2019’da ziyaret eden bir TripAdvisor kullanıcısı şu yorumlarda bulunmuştu:
"Phnom Penh Safari'yi ziyaret ettiğim için pişmanlık duyuyorum. Ancak insanların turizm için hayvanlara nasıl zulmettiğini görmemi sağladı."
En Çok Okunan Haberler
- Cumhur İttifakı'nın oyları eriyor
- Bilim Kurulu üyesi doğrudan bulaş şeklini açıkladı
- Ekrem İmamoğlu'ndan ilanı aşk
- Portakal'dan ayrılık sürecine ilişkin yeni açıklama
- Koca'dan kritik 'Ankara ve İstanbul' açıklaması
- ATV’nin sahibine 9,5 milyar liralık vergi istisnası
- CHP'li vekil yoğun bakıma alındı
- Fatih Altaylı: Rıdvan sustu, ben açıklayacağım!
- Bu ülkeyi seviyorsan, Türkiye’yi seçime götür
- 'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü hakaret sayıldı
Video Haberler
- Polisten avukata küfür kamerada
- Yanan evine koşmaya çalışan kadını görevliler zor tuttu
- Salgın ne zaman bitecek? Bilim Kurulu üyesi tarih verdi
- Gece kulübüne polis baskını! Ceza yağdı
- Embesil sürüsü dedi, sosyal medyada gündem oldu
- Manisa'da trafikte tepki çeken görüntüler
- Swinger partisine katılıp çiftleri dolandırdı
- İstanbul’un göbeğinde meydan kavgası kamerada
- 84 yaşında Covid19'u yendi, ne tükettiğini tek tek saydı
- Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında Erdoğan'a: Ezik
En Çok Okunan Haberler
- Cumhur İttifakı'nın oyları eriyor
- Bilim Kurulu üyesi doğrudan bulaş şeklini açıkladı
- Ekrem İmamoğlu'ndan ilanı aşk
- Portakal'dan ayrılık sürecine ilişkin yeni açıklama
- Koca'dan kritik 'Ankara ve İstanbul' açıklaması
- ATV’nin sahibine 9,5 milyar liralık vergi istisnası
- CHP'li vekil yoğun bakıma alındı
- Fatih Altaylı: Rıdvan sustu, ben açıklayacağım!
- Bu ülkeyi seviyorsan, Türkiye’yi seçime götür
- 'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü hakaret sayıldı