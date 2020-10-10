Kamboçya'da hayvan istismarı: Orangutanlar boks ringinde dövüştürülüyor

10 Ekim 2020 Cumartesi, 14:56

Kamboçya merkezli basın kuruluşu Khmer Times, başkent Punom Pen’in kuzeyindeki bir safari parkında maymunların ve diğer hayvanların bulunduğu kötü koşulları yazdı.

Basın kuruluşunun haberinde, orangutanların boks ringinde dövüştürüldüğü, bunun da hayvan istismarına yönelik endişelere yol açtığı ifade edildi.

Orangutanların ayrıca, bisiklet sürmeye, hulahop çevirmeye zorlandığı ve hatta bir orangutanın sahneye çıkıp pantolonunu indirdiği aktarıldı.

Safari parkındaki kötü koşulların bundan ibaret olmadığını belirten basın kuruluşunun muhabirleri; hayvanların gerekli bakımı alamadığını, zayıf göründüklerini ve içme sularının da yosunlarla kaplandığını bildirdi.

Bunun yanında park görevlilerinin timsahları da kuyruklarından sürükleyerek sudan çıkardığı, ağızlarını bantladığı ve şiddete maruz bıraktığı öne sürüldü. Buna göre sürekli tekmelenen hayvanların üzerlerinde yaralar ve mantar enfeksiyonları görüldü.

Medya kuruluşu, park yetkilileriyle hayvanların maruz kaldığı muameleyle ilgili iletişime geçmeye çalıştıklarını ancak cevap alamadıklarını açıkladı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, söz konusu park daha önce ziyaretçiler tarafından da eleştirilmişti.

Parkı 2019’da ziyaret eden bir TripAdvisor kullanıcısı şu yorumlarda bulunmuştu:

"Phnom Penh Safari'yi ziyaret ettiğim için pişmanlık duyuyorum. Ancak insanların turizm için hayvanlara nasıl zulmettiğini görmemi sağladı."