Kamu kurumlarına milyonlarca liralık tüy dökücü krem

19 Şubat 2021 Cuma, 09:51

Hazine ve Maliye eski bakanı Berat Albayrak’ın tanıtımını yaptığı Türkiye Kömür İşletmeleri’nin (TKİ) tüy dökücü, kırışık önleyici kremlerinin, bakanlıklar ile kamu kurumlarına hediye olarak dağıtıldığı açığa çıktı. TKİ’nin faaliyet alanında olmamasına karşın 2,2 milyon TL danışmanlık, 4,7 milyon TL de üretim bedeli ödenerek ortaya çıkarılan kozmetik ürünlerin beklenen ilgiyi görmeyince, kamu kurumlarına dağıtıldığı öğrenildi.

BirGün’den Mustafa M. Bildircin’in haberine göre, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün bilanço ve kesin hesaplarını görüşmek için yaptığı toplantıda TKİ’nin ürettiği kozmetik ürünlerin kamu kurumlarına dağıtıldığı ortaya çıktı. Toplantıda, uzmanlık alanına girmemesine karşın TKİ bünyesinde oluşturulan, “Elegance” isimli kozmetik markası gündeme geldi.

BALLI ANLAŞMALAR YAPILDI

TKİ’nin kozmetik markası için 2016, 2017 ve 2018 yıllarında, “Üretim ve danışmanlık hizmetleri” adı altında 2,2 milyon TL harcama yaptığı bildirildi. Marka için tasarlanan ürünlerin üretilmesi için de “Genius Reklamcılık” isimli bir firmayla 4,7 milyon TL’lik bedelle sözleşme imzalandığı kaydedildi. Sözleşmeye göre, ürünlerin dolum ve ambalajlarından kaynaklanan ücretler ile stant ve görsellerinin ücretleri de TKİ’nin kasasından ödendi.

SAYIŞTAY UYARDI

Sayıştay’ın TKİ’ye yönelik denetim raporuna göre, Elegance firması için üretilen 48 bin 500 adet ürünün yarısına yakınının son kullanma tarihi 2018 yılı itibarıyla doldu. Kalan kısmının son kullanma tarihinin ise Nisan 2019’da dolduğu ifade edildi. Rapora göre TKİ, faaliyet alanında olmayan bir işe girerek milyonlarca lira borçlandı. Öte yandan ürünlerin, satılmadan depolarda bozulduğu da iddia edildi.

Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürü Hasan Hüseyin Erdoğan, milyonlarca liralık harcamanın sonunda depolarda bozulmaya terk edildiği iddia edilen kozmetik ürünlerinin durumuna, “Açıklama” getirdi. Ürünlerin, TKİ’nin Ar-Ge faaliyetleri kapsamında ısıl değeri düşük olan kömürler kullanılarak üretildiğini anlatan Erdoğan, çalışmaların devam ettirilmediğini belirtti. Erdoğan, ürünlerin ticari satışı olmadığını söyleyerek, “Kozmetik ürünler bakanlığımız, kurumlarımız ve bazı kamu kurumlarına hediye olarak dağıtıldı” diye konuştu. Erdoğan, “Hediyeler kaça mal oldu” sorusuna ise yazılı olarak yanıt vereceğini bildirdi.