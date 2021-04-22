KAMU-SEN açıkladı: İftar sofraları 728 TL daha pahalı

22 Nisan 2021 Perşembe, 13:01

Türkiye KAMU-SEN Ar-Ge Merkezi, Ramazan ayında oruç tutan vatandaşların iftar sofrasının maliyetini hesapladı. Buna göre, 4 kişilik bir ailenin iftar yapması için gerekli olan günlük tutar en az 140 lira 36 kuruş. 30 gün sürecek Ramazan boyunca oruç açmanın maliyeti ise asgari olarak 4 bin 210 lira 83 kuruş olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun resmi verileri ile piyasa rakamlarından yola çıkılarak yapılan araştırmada bir vatandaşın, oruç tuttuğu süre boyunca ihtiyaç duyduğu enerji, vitamin ve minerallerin sağlanabilmesi için gerekli olan gıda ürünleri ve miktarları tespit edildi. Rakamlar bu yıl iftar sofralarına geçen yıla göre yüzde 20,9 zam geldiğini gösterdi.

ORUÇ AÇMAK İSTEYEN MEMUR, MAAŞININ YÜZDE 88'İNİ BUNA AYIRMAK ZORUNDA

Araştırmada günlük ortalama 16 saate varan oruç ibadetini yerine getiren bir kişinin, sağlıklı bir şekilde aktivitelerini sürdürebilmesi için günlük yaklaşık 3 bin kaloriye ihtiyacı olduğu vurgulandı. Geleneksel Ramazan yemeklerinden yola çıkılarak hazırlanan tabloda, 4 kişilik bir ailenin günlük iftar bedelinin 140,36 TL; Ramazan ayı boyunca oruç açmanın maliyetinin ise 4.210,83 TL olduğu belirtildi. Buna göre oruç ibadetini yerine getiren bir kişinin yalnızca günlük iftar maliyeti 35 lira 9 kuruş, aylık ise 1052 lira 70 kuruş olarak belirlendi. 4 bin 806 lira maaş alan ortalama memur, yalnızca oruç açmak istediğinde bunun için maaşının yüzde 87,6’sını ayırmak zorunda.

Türkiye KAMU-SEN Ar-Ge Merkezi, aynı ürünler üzerinden 2020 yılında yaptığı araştırmada 4 kişilik bir ailenin iftar maliyetini günlük 116 lira 9 kuruş; Ramazan ayı boyunca ise 3.482,7 TL olarak hesaplamıştı. Buna göre oruç açmanın maliyetinin son bir yıl içinde yüzde 20,9 oranında yükseldiği görülüyor.

KAHVECİ: MALİYETLER HER GEÇEN GÜN ARTIYOR, DENGELİ BESLENMEK ZORLAŞIYOR

Türkiye KAMU-SEN Genel Başkanı Önder Kahveci, ortalama memur maaşının 4 bin 806 lira 24 kuruş olduğunu belirterek yazılı açıklama yaptı. Kahveci’nin açıklaması şöyle:

“Yalnızca oruç açmak için bir memur, maaşının %87,6’sını, ayırmak zorunda. Çalışanların kazançları gıda ihtiyacına dahi zor yetiyor, diğer ihtiyaçlar için ise para kalmıyor. Geçen yıla göre oruç açmanın maliyeti yaklaşık yüzde 21 oranında yükseldi.

Bu yıl memur maaşlarına enflasyon farkı hariç yüzde 3 yani ortalama 134 lira gibi son derece yetersiz bir zam yapıldı. Bu zam zaten geçtiğimiz üç ayda eridi, alım gücü 2020 yılının bile gerisine düştü. Bu sürede bir de küresel salgın nedeniyle yaşadığımız sorunlar artarak devam ediyor. Salgından korunmak için bağışıklığımızı güçlü tutmak zorundayız. Bağışıklığı güçlü tutmanın tek yolu ise yeterli ve dengeli beslenmekten geçiyor. Bu sürede oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlarımızın çok daha dikkatli beslenmeleri, hastalık riski yaşamamaları için son derece önemli. Bu ay ve devamında ortaya çıkacak enflasyon, memur maaşlarının iyiden iyiye erimesi anlamı taşıyor.

Uzun süredir evlerinde kalan vatandaşlarımızın hem psikolojik hem de ekonomik olarak güçlü olması gerekiyor. Ekonomik zorluklar, psikolojimizi bozan etkenlerin başında geliyor. Huzur ve mutluluğun ayı mübarek Ramazan ayında çalışanlarımızın gıda masraflarını kısarak diğer ihtiyaçlarını görmeye çalıştıklarını, birçok çocuğun bayramı boynu bükük geçireceğini bilmek bizleri ziyadesiyle üzüyor. Ramazan paylaşmanın, halden anlamanın, huzurun ayıdır. Dolayısıyla ülkemizde enflasyonun oldukça üzerinde seyreden yaşam maliyetlerinin karşılanması için tedbirler alınmalı, Türkiye KAMU-SEN’in bugüne kadar ifade ettiği kamu çalışanlarına bayram ikramiyesi verilmesi talebi de bu ay içinde yetkililer tarafından hayata geçirilmelidir.”