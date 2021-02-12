Kamyonet baraj gölüne uçtu: 3 ölü, 1 yaralı

Samsun’da kamyonetin baraj gölüne uçtuğu kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

(İHA)
12 Şubat 2021 Cuma, 18:58
Kamyonet baraj gölüne uçtu: 3 ölü, 1 yaralı
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Kaza, Bafra-Kolay yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bara istikametine seyir halinde olan bir kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle Derbent Baraj Gölü’ne uçtu. Kazada 1 kişi sağ kurtarılırken, 3 kişinin ise cesedine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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