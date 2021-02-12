Kamyonet baraj gölüne uçtu: 3 ölü, 1 yaralı

12 Şubat 2021 Cuma, 18:58

Kaza, Bafra-Kolay yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bara istikametine seyir halinde olan bir kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle Derbent Baraj Gölü’ne uçtu. Kazada 1 kişi sağ kurtarılırken, 3 kişinin ise cesedine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.