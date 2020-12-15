Kana Biyik: Daha önce Marius Sumudica gibi bir hocayla çalışmadım

15 Aralık 2020 Salı, 10:31

Gaziantep Futbol Kulübü'nün Kamerunlu futbolcusu Jean-Armel Kana-Biyik, daha önce Marius Sumudica gibi teknik direktörle çalışmadığını belirterek, "Hocamız Marius Sumidica'yı çok seviyorum. Kariyerimde böyle bir hocayla daha önce çalışmadım. Oyuncularıyla çok iyi bir ilişkisi var ve futbolu bilen bir hoca" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur mücadelesinde yarın Kocaelispor'u ağırlayacak olan, ardından da Süper Lig'in 13'üncü haftasında cumartesi günü evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak Gaziantep FK, çalışmalarına devam etti. Kulüp tesislerindeki antrenmanda kırmızı-siyahlı takım ısınma ve çabukluk hareketleri ile kondisyon çalışmaları yaptı. İdmanın son bölümünde ise çift kale maç oynandı.

Antrenman öncesinde Gaziantep FK'nın savunmacısı Jean-Armel Kana-Biyik, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

"FUTBOLDA HIRS OLMAZSA SONUÇ GELMEZ"

Futbolda hırsın önemine dikkat çeken Kana Biyik, "Futbolda hırs önemli. Hırslı olmazsanız sonuç gelmez. Takım olarak iyi gidiyoruz, 10 maçtır yenilmiyoruz. Karşılaştığımız 10 maçta zor rakipler de vardı, zorlu takımlara karşı oynadık, iyi sonuçlar aldık ve bence performansımızı devam ettirmemiz gerekiyor" dedi.

Türkiye'de 110'a yakın maça çıktığını kaydeden 31 yaşındaki defans oyuncusu, "Türkiye kariyerimde eski takımım Kayserispor'a karşı oynadığım ilk maç zordu benim için. Her bir maç benim için ayrı anlam taşıyor. Ama bir defans oyuncusu olarak, gol attığım maçlar da önemli benim için. Unutamadığım maç geçen sene Beşiktaş'a karşı aldığımız galibiyet çünkü Türkiye kariyerimde ilk defa Beşiktaş'a karşı galibiyet geldim" diye konuştu.

Futbolcu olan babası Andre Kana-Biyik ve amcası Omam-Biyik seviyesine çıktığını anlatan deneyimli oyuncu, "Türkiye benim için üçüncü memleketim çünkü ben Fransa'da doğdum. Ailem Kamerun'da doğdu. Ben de uzun zamandır Türkiye'de yaşıyorum. Türkiye benim üçüncü memleketim gibi. Burada olmaktan çok mutluyum. Ailemde babam ve amcam futbolcuydu. Futbola başlama sebeplerim amcam ve babam. Onlara çok saygı duyuyorum ve onlar sayesinde futbolu sevdim, futbola aşık oldum. Ben de yavaş yavaş onların seviyesine çıktığımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu vurgulayan Kana Biyik, şöyle devam etti:

"Hocamız Marius Sumidica'yı çok seviyorum. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim; kariyerimde böyle bir hocayla daha önce çalışmadım. Oyuncularıyla çok iyi bir ilişkisi var ve futbolu bilen bir hoca. Takımın nasıl oynaması gerektiğini biliyor. Kendisini gerçekten seviyorum ve çok saygı duyuyorum."