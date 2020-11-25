Kanada Başkanı Trudeau'ya, Greta şakası: 'NATO'dan ayrılın, çiçek toplayın'

25 Kasım 2020 Çarşamba, 11:58

Kendilerine Vovan ve Lexus diyen Vladimir Kuznetsov ve Alexey Stolyarov, bu hafta Trudeau'ya dünya siyaseti hakkında tavsiyelerde bulundukları ve South Park'tan bazı karakterlerle tanışma şansı talep ettikleri telefon görüşmesinin bir kaydını yayınladılar.

The Guardian'da yer alan habere göre, 10 dakikalık görüşme sırasında, genç iklim aktivistini canlandıran kişi, Trudeau'ya “Büyüyen uluslararası bir kriz ve dünya savaşı beklentisi” konusunda endişelendiğini söylüyor.

"Halihazırda zaten bir felaket var" diye ekleme yapan Sahte Greta'ya Trudeau, "Bu çok korkutucu. Evet, gerçekten" diyerek katılıyor.

Çağrı, İran hükümetinin bir Ukrayna yolcu uçağını düşürerek gemideki 176 kişiyi öldürmesinden günler sonra Ocak ayında yapıldı.

Konuşmanın devam eden Sahte Greta:

"Yetişkinsin ama çocuk gibi davranıyorsun. Herkes için bir yerin olduğu bir dünya yaratabiliriz. Beyaz ve siyah için. Hıristiyanlar ve Müslümanlar. Trump ve Putin. senin ve benim için. Boris Johnson için. Corbyn için. Sizin ülkenizde de tanınan Terrance ve Phillip için."

Sahte Greta’nın verdiği son iki isim animasyon komedi dizisi South Park’ın Kanadalı karakterlerine ait.

Bu durumu fark etmeyen Trudeau "Bu tam olarak doğru bir bakış açısı" diye yanıt veriyor.

Thunberg'in 2019'da Montreal'e yaptığı ziyaretin sonucunda iklim değişikliği açısından "tanımlanmasına yardımcı" olduğuna inandığını ifade ederek, "Ama NATO'dan ayrılın. Silahlarınızı bırakın. Çiçek toplayın. Doğaya gülümseyin" diye ekleme yapıyor.

Trudeau ise, "Ben de askerlerin gerekli olmadığı bir dünya hayal ediyorum, ancak maalesef henüz o dünyada yaşamıyoruz" şeklinde yanıt veriyor.

Sahte Greta, Trudeau’dan kendisini Terrance ve Phillip’le tanıştırmasını isterken, durumu geç de olsa anlayan Kanada Başbakanı, “Ekibime soracağım ve seninle nasıl bağlantı kuracağımıza bakacağız. Çünkü şu an onlarla direkt bağlantım yok. Bir dakika, onlar South Park’ta değil mi? Onları kişisel olarak tanımıyorum. Onlar Kanadalıların South Park’taki parodileri” dedikten sonra telefonu kapadı.