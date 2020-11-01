Kanada’da ortaçağ kostümlü saldırı: 2 ölü

Kanada'nın Quebec eyaletinde ortaçağ kostümü giyen bir kişi bıçaklı saldırı düzenledi. En az 2 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin yaralandığı saldırının nedeni ise henüz bilinmiyor.

cumhuriyet.com.tr
01 Kasım 2020 Pazar, 09:29
Kanada’da ortaçağ kostümlü saldırı: 2 ölü
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Kanada'nın Quebec eyaletinde polis tarafından ortaçağ kostümlü bir kişinin saldırı düzenlediği duyuruldu. Cadılar Bayramı’nda gerçekleştirilen saldırı da çok sayıda kişinin yaralandığı, en az iki kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Meclis binası yakınlarında gerçekleşen saldırı da zanlının gözaltına alındığı bilgisi Twitter üzerinden duyurulurken, polis bölgedeki insanlara evde kalma uyarısında bulundu.

The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, polis 5 kişinin yaralandığını ancak durumları hakkında net bilgi olmadığını belirtti. Saldırının olası nedenleri ise araştırılıyor.


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