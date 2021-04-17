Kanada’da vaka sayısı oranı, ilk defa ABD’yi geçti
Kanada'nın en büyük eyaletindeki Ontario’da koronavirüs (Covid-19) vaka oranı en yüksek seviyesine ulaştı.
Kanada, salgının başından beri ilk kez geçen hafta, ABD'yi geçerek nüfusa oranla daha fazla vaka kaydetti. Kanada’da uzmanlardan oluşan bir panel, halk sağlığı önlemlerinin zayıf olması ve aşılama oranlarının artmaması durumunda Ontario'daki koronavirüs vaka oranının haziran ayına kadar yüzde 600 artabileceğini belirtti.
KANADA’DA VAKA SAYILARI NEDEN YÜKSELİYOR?
Koronavirüsün yeni varyantları özellikle İngiltere varyantı olarak bilinen B1.1.7 varyantı, Ontario'daki vakaların üçte ikisinden fazlasını oluşturmaya başladı. Uzmanlar, aşılamaya rağmen daha sıkı önlemler alınmazsa Ontario'daki yeni vaka sayısının günde 30 bine kadar çıkabileceği konusunda uyarı yaptı. Ayrıca mevcut aşılama hızının 3 katına çıkartılıp günde 300 bin aşılama yapılması gerektiğini belirtildi.
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