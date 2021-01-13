Kanadalı şirket Carrefour'u satın almak istiyor: Görüşmeler başladı
Kanadalı Couche-Tard, Fransız Carrefour ile anlaşmak için ön görüşmelerde bulunduklarını belirtti.
Kanadalı şirket Alimentation Couche-Tard, Fransız Carrefour'u satın almak için ön görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıkladı. Quebec merkezli şirketten yapılan açıklamaya göre, görüşmelerin satın alma ile sonuçlanacağına dair bir kesinlik bulunmuyor.
Carrefour’un hisseleri Paris’teki işlemlerde yüzde 10 yükselirken salı günkü kapanışta şirketin piyasa değeri 12,6 milyar euroya ulaşmıştı.
Couche-Tard’ın hisseleriyse Bloomberg’in haberinden sonra yüzde 2,2 düşüş kaydetti. Carrefour temsilcileri yorum isteğine hemen cevap vermedi.
Couche-Tard’ın odağında süpermarketler değil dükkânlar ve benzin istasyonları bulunuyor ama şirket küçük rakiplerini alarak neredeyse bir imparatorluk inşa etti. Şirket önce Kanada’da yükseldi 2011 yılında ABD’ye girdi ve son olarak 2012’de Avrupa pazarına girdi.
Şirket son zamanlarda odağını ABD ve Asya Pasifik’e çevirirken Avustralyalı Caltex’i satın almaya çalışmıştı.
Couche-Tard’ın Carrefour ile bir anlaşmaya varmasıyla, 2 bin 800 süpermarkete ve 703 büyük hipermarkete sahip olan şirketin Avrupa’daki varlığını daha da pekiştirmesi bekleniyor.
Kaynak:bloomberght
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