Kanal D'den Harry Potter’a ‘büyü’ sansürü

01 Eylül 2020 Salı, 10:03

Kanal D, dün ekranlarında yayımlanan ve Harry isimli kurgusal karakterin 'büyücülük okulu'nda yaşadıklarını anlatan serinin "Harry Potter ve Melez Prens" filminde, ‘büyü’, ‘büyücü’ ve benzeri kelimeleri sansürledi.

Hesaplarından paylaşım yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da söz konusu kelimelerin geçtiği sahnelerde sesin kapatıldığını belirterek, yaşanan duruma tepki gösterdi.

Kanal D’nin ‘büyü’ sansürüne gelen tepkilerden bazıları şöyle: