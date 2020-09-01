Kanal D'den Harry Potter’a ‘büyü’ sansürü
Kanak D, "Harry Potter Melez Prens" filminde ‘büyü’ ve benzeri birçok kelimeyi sansürledi. Yaşanan durum çok sayıda sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti.
Kanal D, dün ekranlarında yayımlanan ve Harry isimli kurgusal karakterin 'büyücülük okulu'nda yaşadıklarını anlatan serinin "Harry Potter ve Melez Prens" filminde, ‘büyü’, ‘büyücü’ ve benzeri kelimeleri sansürledi.
Hesaplarından paylaşım yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da söz konusu kelimelerin geçtiği sahnelerde sesin kapatıldığını belirterek, yaşanan duruma tepki gösterdi.
Kanal D’nin ‘büyü’ sansürüne gelen tepkilerden bazıları şöyle:
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