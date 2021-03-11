Kanal D'nin yeni dizisinde "Love Erdoğan" reklamı

Kanal D’de yayımlanmaya başlayacak olan Camdaki Kız isimli dizinin tanıtım filminde dikkat çeken bir kare yer aldı. “Camdaki Kız” dizisinin tanıtım filminde “Love Erdoğan” reklamının yer alması izleyenlerin gözünden kaçmadı.

cumhuriyet.com.tr
11 Mart 2021 Perşembe, 11:00
Kanal D'nin yeni dizisinde
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Kanal D’de yayımlanmaya başlayacak olan Camdaki Kız isimli dizinin tanıtım filminde dikkat çeken bir kare yer aldı. 

ABD’de FETÖ üyelerinin verdiği “Stop Erdoğan” reklamının ardından AKP’liler de Türkiye’de ve yurt dışında “Love Erdoğan” reklamları vermişti. 

“Camdaki Kız” dizisinin tanıtım filminde “Love Erdoğan” reklamının yer alması izleyenlerin gözünden kaçmadı.

İşte o tanıtımda yer alan "Love Erdoğan" reklamı:


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