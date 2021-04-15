Kanala devrilen traktörün sürücüsü Arzu, hayatını kaybetti
Muğla'nın Ortaca ilçesinde kanala devrilen traktörün sürücüsü Arzu Oruç (39), yaşamını yitirdi.
Kaza, Ortaca-Sarıgerme yolu Akıncı Mahallesi Kemal Şahin Bulvarı Yeşilyurt Kavşağı'nda meydana geldi. Bir otelin bahçe işleriyle ilgilenen 2 çocuk annesi Arzu Oruç'tan haber alamayan yakınları, meraklanıp aramaya çıktı.
Oruç'un kullandığı traktör, kanala devrilmiş halde bulundu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen traktör, vinçle çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Oruç'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Arzu Oruç'un cenazesi, ambulansla Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Video Haberler
- Şehrin göbeğinde kadına şiddetin görüntüsü
- Süt akan nehri gören şaşkına döndü
- Yüzü bu hale geldi... Dikkat! Bunu sakın yapmayın
- Plastik cerrahi uzmandan Tik Tok'ta tepki çeken paylaşım
- Kürsüye hortumla çıktı, Erdoğan'ı hortumcu ilan etti
- Gazeteciler tarafından sürü halinde görüntülendi
- 5 yaşındaki küçük çocuğun korkunç ölümü
- Anne kedi, yavrusuna saldıran 3 köpeği kovaladı
- AstraZeneca açıklaması yaparken bayıldı
- CHP'li eski vekil canlı yayında fenalaştı!
En Çok Okunan Haberler
- Fransız bankasından Türkiye için dolar kuru öngörüsü
- Maç sırasında orucunu açan futbolculardan açıklama
- Yıldırım Akbulut, yaşamını yitirdi
- Fahrettin Koca'dan 5 kent için uyarı
- Başika'daki Türk askeri üssüne saldırı düzenlendi
- Kılıçdaroğlu ve 9 milletvekilinin dosyası TBMM'de
- Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı
- Erdoğan bir yurttaşın evinde iftara katıldı
- Hatipoğlu'ndan 'kripto para' yanıtı
- 'Kanı akarsa büyü bozulur' diyerek kızını atacaktı!