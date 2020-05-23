Kani Beko: Banu Özdemir derhal serbest bırakılsın

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, camiden müzik yayını yapılan anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştığı için tutuklanan CHP eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir hakkında açıklamada bulundu.

Açıklamasında Özdemir'in derhal serbest bırakılması için çağrıda bulunan Beko, "Eski il yöneticilerimizden Banu Özdemir’e yönelik yürütülen kampanyayı ve İzmir’in farklılıkları zenginlik olarak gören yapısına saldırıları reddediyoruz. Bu eylemi vesile ederek Cumhuriyet Halk Partisinin hedef gösterilmek istenmesini reddediyoruz. Herkesin inancına saygılı bir laiklik anlayışını esas alan, düşünce ve ifade hürriyetini en temel ilke kabul eden demokrasinin yeniden inşası için yüklendiğimiz sorumluluk kelimelerimizi çok ama çok özenli seçmemizi gerektiriyor. İzmir halkına dönük bu provokasyon girişimi boşa çıkacaktır" dedi.

Beko'nun açıklaması şöyle:

"20 Mayıs günü İzmir’de camilerin ses sistemine müdahale edilmesi sonucu bazı camilerden müzik yayını yapıldığı kamuoyuna yansımıştır. Yapılan yayın geniş kitlelerce ‘Çav Bella’ olarak bilinen İtalyan halk şarkısıdır. Anılan halk şarkının Ramazan ayında cami hoparlörlerinden yayınlanmış olması en hafifinden çirkindir ve nitekim tüm inançlara saygılı bir laikliğin gereği olarak Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerince kabul edilemez bulunduğu ifade edilmiştir.



Başta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Cumhur İttifakının bileşenleri ve özellikle de AKP kadrolarının bu konu üzerinden Partimizi yönelik suçlamalarının kabul edilebilir bir yanı yoktur. Özellikle de Türkiye’de laikliğin çeşitli vesilelerle zayıflatılmasına dönük hamleler içinde olanlar bunu yapamazlar. Hele de, farklı inançlara mensup olanların kendilerini tedirgin hisseder hale getirildiği bir Türkiye tablosunda bu çirkin eylemi Partimizle ilişkilendirerek bunu hiç yapamazlar. Herkesin inancının gereğini özel yaşamında tam bir dokunulmazlıkla yaşamasından ve din ve vicdan hürriyetinin temininden yana olanlara dönük provokasyonlara yol açabilecek eylemlerden başta hükümet ve onun yandaşları kaçınmalıdır. Sürecin gerçek sorumluları ivedilikle ortaya çıkarılmalıdır. Eski il yöneticilerimizden Banu Özdemir’e yönelik yürütülen kampanyayı ve İzmir’in farklılıkları zenginlik olarak gören yapısına saldırıları reddediyoruz. Bu eylemi vesile ederek Cumhuriyet Halk Partisinin hedef gösterilmek istenmesini reddediyoruz. Herkesin inancına saygılı bir laiklik anlayışını esas alan, düşünce ve ifade hürriyetini en temel ilke kabul eden demokrasinin yeniden inşası için yüklendiğimiz sorumluluk kelimelerimizi çok ama çok özenli seçmemizi gerektiriyor. İzmir halkına dönük bu provokasyon girişimi boşa çıkacaktır. Özgür, demokratik ve laik Türkiye’nin yeniden inşası ihtimali birilerini çok tedirgin ediyor olabilir. Fakat süreç başlamıştır. Sandık yolu açılacak ve ‘her şey tüm Türkiye için çok güzel olacak’tır.



Bugünkü iktidar ve yandaşları demokratik değişimin, özgürlüğün ve insana ve inanca saygılı laikliğin tesisinin önünde duramayacaktır. Provokasyonu açığa çıkarmakla görevli olanlar görevlerinin gereğini yapsınlar. Cumhuriyet Halk Partisine dönük operasyonlara katkı vermesinler. Bayrama yaraşmayan bu tür işlere Anadolu’nun sağduyusu gereken cevabı verecektir.



Olaydaki tek sorumluluğu, bu ağır provokasyon girişimini Türkiye kamuoyunun gündemine getirmek ve boşa düşürmek olan Banu Özdemir derhal serbest bırakılsın."