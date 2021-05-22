Kanoda gururlandıran madalya
Milli kanocu Lasma Liepa, Rusya'da gümüş madalya kazandı.
Milli kanocu Lasma Liepa, Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası Yarışları'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Kano Federasyonundan yapılan açıklamaya göre olimpik milli sporcu, Barnaul şehrinde devam eden organizasyonun K1 200 metre branşında ikinci sırada yer aldı.
Yarışlarda Avustralya'dan Viktoria Schwarz birinci olurken, Arjantinli sporcu Sabrina Ines Ameghino ise üçüncülük elde etti.
Video Haberler
- Motosikletten fırlayıp minibüsün üstüne düştü
- AA muhabirinden bakanları terleten 'Soylu' sorusu
- İki çocuk annesine eski eşi kurşun yağdırdı
- İzmir’i fırtına vurdu: 26 tekne battı
- Kaldırımda sebze satan kadınlar arasında yer kavgası
- Film senaryolarını aratmayan hırsız-polis kovalamacası
- Mide bulandıran görüntüler! Sosyal medyadan paylaştı
- Yuvasını traktör tarafından yıkılmasını böyle engelledi
- Marmaray'da tekme tokat kavga anı kamerada
- Ronaldo’dan skandal Türkçe küfür!
En Çok Okunan Haberler
- AA muhabirinin Soylu sorusuna Peker'den ilk tepki
- AA muhabirinden bakanları terleten 'Soylu' sorusu
- Youtube'dan Sedat Peker'in kanalıyla ilgili karar!
- Olası Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a kötü haber!
- Kefirin faydaları ve zararları nelerdir?
- Peker Erdoğan'ı da bitirir
- AKP'li Tayyar'dan, 'Musab Turan' paylaşımı
- Altun'un yardımcısının İngilizcesi alay konusu oldu
- Hindistan'da 'kara mantar’ hastalığı
- WhatsApp'tan 'Türkiye' kararı