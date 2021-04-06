Kansere davetiye çıkaran 10 alışkanlık
Kanser, çağın hastalığı olmayı sürdürüyor. 2020 yılında 19.3 milyon kişiye yeni kanser tanısı kondu; 10 milyon hasta ise kanser nedeniyle yaşamını yitirdi. Başucunda telefonla uyanmak, paketli gıdalar tüketmek, mangalda sık sık et pişirmek gibi günlük rutinler ise kansere davetiye çıkaran alışkanlıkların başında geliyor.
Kanser, gelişmiş ve gelişmekte
olan ülkelerde kalp hastalıklarından sonra ikinci ölüm nedeni olarak yerini
korumaya devam ediyor. Tüm dünyada kanser verilerini toplayan Globocan (Global
Cancer Observatory) istatistiklerine göre; 2020 yılında 19.3 milyon kişiye yeni
kanser tanısı kondu; 10 milyon hasta da kanser nedeniyle hayatını kaybetti.
2040’ta bu sayıların yüzde 50 oranında artacağı öngörülüyor. Dünya Sağlık
Örgütü’nün verilerine göre de; ülkelerin yüzde 40’ında, Covid-19 pandemisi
sırasında sağlık ünitelerine geç başvuru nedeniyle kanser tanısı daha geç
evrelerde konabildi. Bunun nedenleri ise hastaların ya tedaviye ulaşmakta
güçlük çekmeleri ya da enfeksiyonun bulaşma kaygısı nedeniyle tetkiklerini
aksatmaları veya tedavilerini erken kesmeleri. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr.
Yeşim Eralp, ayrıca tedavideki gelişmeler için çok önemli kaynak olan kanser
araştırmalarında da pandemi sırasında ciddi yavaşlamalar olduğunu belirterek,
“Önümüzdeki yıllarda bu aksamalara bağlı olarak kanser yükünde ciddi artışla
karşılaşmayı bekliyoruz” dedi.
Eralp, dünyada kanserin görülme
sıklığının artmasında hatalı alışkanlıklarımızın da önemli rol oynadığına
dikkat çekerek, “Pandemi sürecinde kanseri tetikleyen en önemli unsurlar ise
hareketsiz yaşam, tütün ve alkol kullanımı ile hatalı beslenme alışkanlığı
oldu. Tütün kullanımı akciğer kanserlerinin yüzde 85’inden sorumlu olmasının
yanı sıra baş ile boyun, pankreas ve mesane kanseri gibi ölümcül birçok kansere
neden oluyor. Hatalı beslenme, yoğun alkol tüketimi ve egzersiz eksikliğinin de
kanser riskini yüzde 30-50 oranında arttırdığı düşünülüyor” diye konuştu. Peki
hangi alışkanlıklarımız kansere adeta davetiye çıkarıyor?
İşte kansere neden olan 10 hatalı
alışkanlık…
Tütün ve tütün ürünleri kullanmak
Tütün, içinde yer alan nikotin
dışında, sigara dumanı içeriğinde bulunan yüzlerce zararlı madde nedeniyle
geçtiği yerler boyunca ve tüm vücutta hücre yapıları ile koruyucu bağışıklık kalkanının
bozulmasına neden olarak kanser oluşumunu tetikliyor. Baş-boyun, akciğer,
mesane ve pankreas gibi ölümcül kanser türleriyle birlikte toplamda 14 kanser
türünün gelişiminde rol oynayan tütün ile tütün ürünleri; kanserlere bağlı
ölümlerin yüzde 25-30’undan, akciğer kanserine bağlı ölümlerin de 87’sinden
sorumlu oluyor. Sigara içmeyenlere göre sigara içen erkekler 23 kat, kadınlar
da 17 kat kadar daha fazla akciğer kanseri riski taşıyor.
Hareketsiz yaşamak, batılı tarzı beslenmek
Hareketsiz yaşamla birlikte ‘Batı
tarzı beslenme’ olarak nitelendirilen doymuş yağ asidi ve kırmızı etin yoğun
tüketilmesiyle kolon kanseri riski yüzde 45 oranında artıyor. Bu tür beslenme
ve yaşam tarzının getirdiği obezite nedeniyle de rahim, meme, pankreas ile mide
kanserlerinin oluşma riski de yüzde 30 yükseliyor.
Fazla alkol tüketmek
Ciddi alkol tüketimi; aralarında
yemek borusu, meme ve karaciğer kanseri gibi çeşitli kanser türlerinin
gelişiminde önemli rol oynuyor. Örneğin yapılan çalışmalarda; günde 14 gram
(360 ml bira, 150 ml şarap, 45 ml viski, rakı vb) ve üzerinde alkol tüketimi
ile meme kanseri riskinin yüzde 23, kolon kanserinin yüzde 17, yemek borusu
kanserinin de yüzde 220 oranında arttığı gösterildi.
Mangalda sık sık et/ sebze pişirmek
Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Eralp, karbonlaşmış besin maddelerinin vücuda zararlı olan pirolizat ve çeşitli amino asitleri içerdiklerini belirterek, “Bu bileşikler özellikle mide ve bağırsak sistemi kanserleri için riski arttırıyorlar” diyor.
Uzun süre korunmasız güneşlenmek
Uzun süre korunmasız güneşlenme;
güneşin zararlı ultraviyole ışınları nedeniyle cildin alt katmanlarında
(dermis) bulunan hücrelerin DNA yapılarının kırılarak kontrolsüz bölünmelerine,
koruyucu bağışıklığın baskılanmasına ve bu yolla melanom ile diğer cilt
kanserlerine zemin hazırlıyor. Öyle ki 25 yaşından önce 6 kez veya daha fazla
ciddi güneş yanığıyla karşılaşmak melanom riskini 2.7 kat, diğer cilt
kanserlerini de 1.7-2 kat arttırıyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yeşim
Eralp, solaryum cihazlarıyla bronzlaşmanın ise cilt kanseri riskini 6 kat kadar
yükseltebildiği uyarısında bulunarak, şöyle devam ediyor: “Kanser gelişimini
önlemek için solaryumdan uzak durmak, güneşin zararlı ışınlarının yoğun olduğu
10.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamak, güneş maruziyeti bulunan
zamanlarda SPF 30 ve üzeri koruyucu kullanmak gerekiyor.”
Paketlenmiş gıdalar ve koruyucu içeren işlenmiş gıda ürünlerini tercih
etmek
“Bozulmamaları için nitrit ve
nitrat eklenen konserve gıdalar ile azo tipi boya içeren gıda ürünleri direkt
karsinojendir.” uyarısında bulunan Prof. Dr. Yeşim Eralp, kanser riskini
artıran diğer ürünleri şöyle sıralıyor: “Ayrıca bisfenol içeren plastik kaplı
ürünler, bu maddenin besine geçmesi yoluyla meme ve prostat kanserlerine zemin
hazırlıyorlar. Satüre yağ asidi, rafine şeker ile un içeren ürünlerin tüketimi
de oksidayon ve enflamasyonu tetikleyerek kansere yol açıyor. Çok şekerli
tatlılar da insülin hormonunun aşırı salgısı yoluyla hücre bölünme ve büyüme
yollarını uyararak kanseri tetikleyebiliyor.”
Tatlandırıcı içeren içecekleri abartmak
Yapılan çalışmalarda;
tatlandırıcı içeren içeceklerin çok miktarda tüketilmesi; fazla miktarda
aspartam alınması yoluyla bazı hematolojik kanserlerle ilişkilendiriliyor.
Stresi yönetememek
“Yapılan çalışmalarda aşırı
stresin tek başına kanseri tetiklediği gösterilmemiştir. Ancak, bununla
birlikte gelebilecek aşırı tütün ve alkol tüketimi gibi kötü alışkanlıkların
kanserle direkt ilişkisi ortaya konmuştur” bilgisini veren Prof. Dr. Eralp,
“Stresten uzak durmak için iyi uyumak, mümkün olduğu kadar hareketli olmak,
haftanın üç günü düzenli egzersiz için zaman ayırmak çok önemli” diyor.
Geceleri uykusuz geçirmek
Televizyon açık iken uyumak ve
geç saatlere kadar uykusuz kalmak gibi uyku düzeni ile kalitesini olumsuz
etkileyen hatalı alışkanlıklarımız da kanser riskini artırıyor. Melatonin; uyku
döngüsü ve ‘sirkadiyen ritim’ olarak nitelendirilen vücudun biyolojik saatini
düzenlemekle görevli bir hormon. Uykuyla ilgili hatalı alışkanlıklarımız
nedeniyle, beynin orta bölgesinde yer alan küçük bir organ olan epifiz,
melatonin hormonunun salgısını bozarak kanser oluşumunu tetikliyor.
Başucunda cep telefonuyla uyumak
Cep telefonları ve mikrodalga fırınlar gibi elektromanyetik radyasyon kaynağı cihazların kanser ilişkisi uzun süredir toplum çapında korku yaratan bir konu olarak tartışılıyor. Geçmişte yapılan hayvan deneylerinde, bu tür non-ionize ışımaların ‘myelom’ denen bir hematolojik kansere veya yumuşak doku tümörlerine yol açabileceği yönündeki veri, bu konuyu gündeme getirdi. Radyofrekans radyasyonunun, yakında bulunduğu dokuda şeker metabolizmasını hızlandırarak veya damarlarda genişleme ve ısı değişimi yoluyla kanseri tetikleyebileceği öne sürüldü. Prof. Dr. Eralp, ancak epidemiyolojik çalışmalarda bunların toplum bazında kanserle doğrudan ilişkisinin kanıtlanamadığını belirterek, “Yine de telefon başucumuzda uyumamak ve konuşurken kulaklık kullanmak yoluyla cihazla uzun süreli yakın temastan kaçınmak, olası bir kanserden korunmak için öneriliyor” diyor.
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