Kapadokya’daki doğa talanını görüntüleyen yurttaş destek istedi
Kapadokya'da yapılan altın aramalarını görüntüleyen yurttaş, destek bekliyor. Gazeteci Cem Seymen'in hesabında yayınladığı videoya, "Kapadokya'da Avanos ilçesine bağlı Özkonak'ta yüreği yanan vatandaştan gelen bu videodaki çaresiz yakarışa bakın" notunu ekledi.
Ülkenin birçok doğa güzelliği yabancı şirketlerin maden çalışmalarına peşkeş çekilmeye devam ediliyor. Son olarak Kapadokya'da çekilen videoda altın aramaları görüntülendi. Görüntüleri çeken yurttaş, destek istedi.
Videoyu sosyal medya hesabından yayınlayan Cem Seymen, "Kapadokya dünya mirası bölgemiz. Bütün ülkelerin hayranlıkla baktığı muhteşem coğrafya. Kapadokya'da Avanos ilçesine bağlı Özkonak'ta yüreği yanan vatandaştan gelen bu videodaki çaresiz yakarışa bakın. Halk, Kanadalı altın maden şirketinin ruhsatlı işgaline karşı yardım istiyorlar" ifadelerini kullandı.
Kapadokya dünya mirası bölgemiz. Bütün ülkelerin hayranlıkla baktığı muhteşem coğrafya. Kapadokya'da Avanos ilçesine bağlı Özkonak'ta yüreği yanan vatandaştan gelen bu videodaki çaresiz yakarışa bakın. Halk Kanadalı altın maden şirketinin ruhsatlı işgaline karşı yardım istiyorlar pic.twitter.com/iXHH9NTlmZ— Cem Seymen (@cemseymen) January 30, 2021
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