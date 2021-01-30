Kapadokya’daki doğa talanını görüntüleyen yurttaş destek istedi

30 Ocak 2021 Cumartesi, 18:46

Ülkenin birçok doğa güzelliği yabancı şirketlerin maden çalışmalarına peşkeş çekilmeye devam ediliyor. Son olarak Kapadokya'da çekilen videoda altın aramaları görüntülendi. Görüntüleri çeken yurttaş, destek istedi.

Videoyu sosyal medya hesabından yayınlayan Cem Seymen, "Kapadokya dünya mirası bölgemiz. Bütün ülkelerin hayranlıkla baktığı muhteşem coğrafya. Kapadokya'da Avanos ilçesine bağlı Özkonak'ta yüreği yanan vatandaştan gelen bu videodaki çaresiz yakarışa bakın. Halk, Kanadalı altın maden şirketinin ruhsatlı işgaline karşı yardım istiyorlar" ifadelerini kullandı.



