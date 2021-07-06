Kapaklıspor'un alt yapı oyuncusu Kerem, denizde boğuldu
Bölgesel Amatör Lig takımlarından Kapaklıspor’un alt yapısında forma giyen Kerem Enginar (18), Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Erikli köyünde girdiği denizde boğuldu.
Tekirdağ Bölgesel Amatör Lig takımlarından Kapaklıspor’un alt yapısında oynayan Kerem Enginar, tatil için gittiği Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahilinde serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra Enginar’ın suda hareketsiz durduğunu görenler, kıyıya çıkardı. Enginar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Enginar’ın cansız bedeni, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kerem Enginar'ın ölümü, spor camiasını yasa boğdu. Kapaklıspor’dan yapılan açıklamada, “Alt yapı oyuncumuz Kerem Enginar’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Allah ailesine ve sevenlerine sabırlar versin Kerem kardeşimizin Mekanı cennet olsun. Camiamızın başı sağ olsun” denildi.
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