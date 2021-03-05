Kapalıçarşı esnafının aidat isyanı

05 Mart 2021 Cuma, 13:23

Kapalıçarşı’da 3 bin 500 işyerinin aidatlarına yapılan yüzde 40 zam oranı esnafın tepkisine neden oldu. Salgın döneminde birçok esnafın zarar ettiğini söyleyen çarşı sakinleri, zammın düşürülmesini istediler. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş ise aidatlara yapılan zamları, asgari ücret ve maliyet artışlarına bağladı.

KAPALIÇARŞI’DA 3 BİN ESNAF BULUNUYOR

Dünya Gazetesi’nden Ömer Gören’in haberi şöyle: Salgının küresel ekonomide yaşattığı kriz nedeniyle güçlükle ayakta kalmaya çalışan tarihi Kapalıçarşı esnafı, yönetimin yaptığı yüzde 40 aidat zammına tepki göstermeyi sürdürüyor. 560 yıllık geçmişi olan çarşıda; 350 vakıf, 2 bin 100 şahsi mülk olmak üzere toplam 3 bin 500 esnaf bulunuyor. 2016 yılında çarşı derneğinin devir kararı alması sonrasında, yeni yönetim seçimle belirlenmişti.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI ARTIŞIN NEDENİNİ AÇIKLADI

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş ise, artışın son 2 yılı kapsadığını ve aldıkları kararların tümüyle hukuki olduğunu ifade etti. Kat Malikleri Kanunu uyarınca gelir ve gider dengesini gözeterek bütçeyi oluşturmak ve salınımını yapmanın görev ve yetkileri dâhilinde yer aldığına da vurgu yapan Kurtulmuş, “Kanun bize, ‘bütçeni yap parayı topla’ talimatını veriyor. Dolayısıyla aidat vermeyen icrayla verecek. Projenin yüzde 80’i güvenlik ve temizlik maliyeti nedeniyle oluştuğundan, her yıl en az asgari ücret büyüme oranında artış gösteriyor” dedi.

"HİZMET MALİYETİ ARTTI"

Fatih Kurtulmuş, zammın nedenini şöyle açıkladı: “Aidatlara yüzde 40 zam yapmamızın sebebi, 2020 yılında 6 milyon 835 bin liralık hizmet maliyetini onaylamamız. 2021’de asgari ücret yüzde 21,56 oranında yükselirken, 2021 yılı hizmet maliyetleri bir önceki yıla göre yüzde 22,77 arttı. 2021 yılında yönetim kurulu, toplam 8 milyon 400 bin liralık projeyi onayladı. 2020’de esnafın aidat borcu 6 milyon lirayken, 2021 yılında bu bedel 8 milyon 400 bin liraya yükseldi. Buna göre aidatların matematiksel artış oranı yüzde 39,25 olarak yansıdı.”