Kapalıçarşı'da altın ne kadar oldu?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,10 artışla 398,60 liradan tamamladı.

cumhuriyet.com.tr
18 Şubat 2021 Perşembe, 17:38
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 646,00 lira, Cumhuriyet altını 2.646,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,10 yükselişle 398,60 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


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