Kar İstanbul’un kapısına dayandı
Balkanlar’dan Trakya’ya giriş yapan kar yağışı Tekirdağ’da etkisini gösterdi.
Özellikle Malkara ilçesinin batısı ile yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Malkara - Keşan yolunda (Izgar Mahallesi ile Haliç Mahallesi) kar yağışının daha etkili olduğu gözlendi.
Olası bir yoğun kar yağışına karşı karayolları ekiplerinin hazır kıta olduğu bildirildi. İlçe merkezinde ise hissedilen hava sıcaklığı sıfırın altında -4 derece civarında seyrediyor. Kar yağışının sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
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