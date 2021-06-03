Karabük'te 33 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalışan 33 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye gitti.

AA
03 Haziran 2021 Perşembe, 20:39
Karabük'te 33 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
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Alınan bilgiye göre, fabrikadaki 33 işçi, mide bulantısı ve kusma şikayeti ile iş yeri hekimine müracaat etti.

İlk tetkikleri yapılan işçiler daha sonra Karabük ve Safranbolu'daki hastanelere sevk edildi.

İşçiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan İl Sağlık ile Tarım ve Orman müdürlüğü ekipleri, fabrikada çeşitli ölçümler yaptı, su ile gıda numuneleri aldı.


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