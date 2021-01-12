Karaca avlayan 3 kişiye 25 bin lira ceza
Tokat’ın Erbaa ilçesinde kaçak olarak karaca avlayan 3 kişi Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yakalandı. 3 kişiye toplam 25 bin 417 lira para cezası kesildi.
Olay, geçen pazar günü ilçeye 36 kilometre uzaklıktaki Tandırlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yaşandı. 3 kişinin kaçak avcılık yaptığı bilgisi üzerine JASAT timleri harekete geçti. Ekipler K.Ç., H.A.A., M.Ç.’nin ormanlık alanda bir karacayı tüfekle vurduğunu tespit etti. JASAT timleri tarafından yakalanan 3 kişiye Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından karaca avladıkları için 12 bin 229 lira, Umumi Hıfzıssıhha kanununa muhalefetten ise 13 bin 188 lira olmak üzere toplam 25 bin 417 lira para cezası uygulandı. Kaçak avcılık yapan M.Ç. ve H.A.A.’nın tüfeklerine de el konuldu.
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