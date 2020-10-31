Karacabey – Sakaryaspor: 0-3

31 Ekim 2020 Cumartesi, 16:09

STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Yiğit Peşin (x), Mustafa Tosun (x), Faruk Yağlı (x)

KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan Kaya (x) - Hasan Güleryüz (x), Sefa (x) (Dk74 Yusuf), Sergen (x), Gökhan (x), İlyas (x), Alper (x) (Dk 68 Ömer), Gökhan (x), Onur (xx), Rasimcan (x), Berk Ali (x)

SAKARYASPOR: Oğuz (xx) - Nuri (xx) (Dk 46 Oğuzhan) (Dk 89 Devrim), Muhammet (xx), Fatih (xx), Devrim Taşkaya (xx) (Dk 78 Alpay), Ali (xx) (Dk 88 Berk İsmail), Mehmet (xx) (Dk 84 Alişan), Azad (xx), Burak (xx), Özkan (xx), Çağrı (xx)

GOLLER: Dk.33 Ali, Dk.38 Muhammet (P), Dk.45+3 Mehmet (Sakaryaspor)

SARI KAR: Özkan, Devrim (Sakaryaspor)

KIRMIZI KART: Dk.82 Oğuz (Sakaryaspor)

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup karşılaşmasında Karacabey Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Sakaryaspor’a 3-0 mağlup oldu.

2’nci dakikada Devrim’in vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

33’üncü dakikada Muhammet’in ortasında ceza sahasında topla buluşan Ali topu ağlara gönderdi: 0-1.

38'inci dakikada Rasim’in elle topa müdahale ettiğini belirten hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Muhammet topu filelerle buluşturdu: 0-2

45+3’ncü dakikada Sakaryaspor farkı 3'e çıkardı. Hasan Güleryüz’ün kafayla kalecisine verdiği geri pasta araya giren Mehmet, kaleci Hasan'ın çalımlayarak topu ağlara gönderdi: 0-3.

53’ncü dakikada Özkan’ın ortasında Muhammet’in vuruşunda top üstten auta çıktı.

69’uncu dakikada Berk’in pasıyla topla buluşan Gökhan’ın vuruşunda kaleci Oğuz topa müdahale ederek ceza sahasına çeldi.

82'nci dakikada konuk ekip 10 kişi kaldı. Kaleci Oğuz, ceza sahası dışında Yusuf'u düşürünce kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Sakaryaspor deplasmanda Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

(FOTOĞRAFLI)