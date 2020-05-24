Karadağ'da aktif Covid-19 vakası kalmadı
Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının en son ulaştığı ülke Karadağ'da aktif vaka kalmadığı bildirildi.
Karadağ Sağlık Enstitüsünden yapılan açıklamada, ülkede yeni vakanın tespit edilmediği belirtilerek, "Karadağ'da aktif Kovid-19 vakası kalmamıştır. İlk vakanın tespit edilmesinden 68 gün sonra yeni tip koronavirüs hastamız da kalmamıştır." ifadelerine yer verildi.
Karadağ'da vaka sayısı 324 olarak açıklanmış, 9 kişi hayatını kaybetmişti.
Video Haberler
- Londra'da bir ilk
- Beyoğlu'nda hareketli anlar!
- İstanbul'dan Uludağ tekrar görüntülendi
- Marmaris plaj ve ana caddesinde şaşırtan görüntü
- Kılıçdaroğlu'ndan videolu bayram mesajı
- Yunan sahil güvenlik botundan Türk yatına taciz ateşi
- Köpek balığı ile burun buruna geldi!
- Tatilciler akın etti! 20 binden fazla araç giriş yaptı
- Bursalı ailenin ilginç bayramlaşma yöntemi gülümsetti
- Yakalanan taciz şüphelisi: Eyvah, bitti her şey