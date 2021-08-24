Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne 20 akademisyen alınacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne (KTÜ) 20 akademisyen alınacağı bildirildi.
KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mimarlık Fakültesine 1 profesör, Fen Fakültesine 7, Mühendislik Fakültesine 4, Tıp Fakültesine 2, Orman Fakültesine ise 1 doçent atanacak.
Mühendislik Fakültesi'nde 2, Orman, Tıp ve Sürmene Deniz Bilimleri fakültelerinde ise 1'er doktor öğretim üyesi görevlendirilecek.
Kadrolara başvurular, 6 Eylül 2021'e kadar "bys.ktu.edu.tr" ve "online.ktu.edu.tr" internet adresinden yapılabilecek.
Video Haberler
- Canlı yayın gafı sosyal medyada gündem oldu
- İETT otobüsünde şoke eden manzara
- İstanbul’da bıçaklı kavganın görüntüleri kamerada
- Habertürk'e Taliban müdahalesi: Elinde M16 var
- Erdoğan harçlık dağıttı
- İlk defa canlı olarak görüntülendi
- İstanbul'da evde yılan paniği
- 'Daire 16 Özay' Türkiye'nin gündeminde
- CHP'li isimden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Taliban'dan Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahale
En Çok Okunan Haberler
- Deniz Akkaya cezaevine girdi
- 7 yıldızlı otel Gökçeklerin mi?
- 15 yaşındaki Elif'ten haber var
- İşte Erdoğan'ın 'koltuğunu kaybetmemek' için planı
- İBB'den 'Hamidiye Su' açıklaması
- İkinci el araba fiyatı ne zaman düşecek?
- Memur ve memur emeklisi zam oranı açıklandı
- İzmir'de yeni varyant saptandı
- Generallere ‘Cumhurbaşkanı affı’ tartışılıyor
- Fahrettin Koca'dan Gökbakar'a 'aşı' yanıtı