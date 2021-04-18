Karadeniz’de güç mesajı

18 Nisan 2021 Pazar, 02:00

Batı ile Moskova arasında Ukrayna üzerinden sert rüzgârlar dinmiyor. Karadeniz’de Rus donanmasından peş peşe tatbikat hamleleri dikkat çekiyor. Gözler, Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donbass gerilim hattına çevriliyken Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna’nın St. Petersburg Konsolosu’nun gözaltına alındığını açıkladı. Kiev, diplomatın bir süre gözaltına alındıktan sonra konsolosluğa döndüğünü duyurdu.

Rus güvenlik birimi gözaltına gerekçe olarak Konsolos Aleksandr Sosonyuk’un “bir Rus vatandaşından gizli bilgiler temin etmesini” gösterdi. Gözaltının önceki gün yapıldığı aktarıldı. “Sosonyuk’un suçüstü yakalandığı” savunulan FSB açıklamasında “Bu faaliyet diplomatik çalışan statüsüyle uyumsuzdur ve Rusya Federasyonu’na karşı açıkça düşmanca niteliktedir” denildi. Sosonyuk’a 22 Nisan’a kadar ülkeyi terk etmesi için süre verildiği duyuruldu. Rusya’nın daha önce de ülkedeki Ukrayna vatandaşlarına yönelik gözaltı kararları aldığı ancak diplomatlara yönelik böyle bir durumun ender görüldüğü yorumları yapılıyor. Ukrayna’nın Rusya Maslahatgüzarı’nın Sosonyuk’un gözaltına alınmasıyla ilgili olarak Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığı bildirildi.

Moskova’ya Kiev’den tepki geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Bu Rusya’nın yeni bir provokasyonu” derken olayla yakından ilgilendiklerini, yakın gelecekte buna yanıt verileceği çıkışı yaptı. Ukrayna’nın Moskova Büyükelçiliği’nden bir görevli de “Suçlamaları kabul etmiyoruz” dedi.

ASKERİ HAREKETLİLİK ARTTI

Bölgede Rusya ve Ukrayna ordularının ek konuşlanma adımları da dikkat çekiyor. İHA’nın haberine göre Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin “Ordumuz hazır” sözlerinin ardından Kuzey Kafkasya’daki birliklerini tatbikat için Kırım’a gönderdiğini açıkladı. Daha önce Hazar filosunu Karadeniz’e sevk ederek tatbikatlar yapan Rusya, Güney Askeri Bölgesi’ne bağlı Kuzey Kafkasya’da konuşlu 58. Saha Ordusu’nun, Kırım’a sevk edildiğini duyurdu. Rusya’nın Karadeniz Filosu ise “Admiral Makarov” firkateynin de aralarında olduğu 15 küçük geminin yer aldığı bir deniz gücü grubunun Karadeniz’e ulaştığını bildirdi. Tatbikatlarda Karadeniz Filosu’na bağlı savaş uçakları, helikopterler ve hava savunma sistemlerinin de kullanılacağı aktarıldı.

RUS GEMİLERİ BOĞAZLARDAN GEÇTİ

Öte yandan önceki gün Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus donanmasına ait iki savaş gemisi dün sabah İstanbul Boğazı’ndan geçişlerini tamamladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, 31 Ekim’e kadar Karadeniz Bölgesi’ndeki bazı yerlerin kapatılacağını duyurmuştu. Sputnik’in haberine göre bölge Kırım kıyıları boyunca uzanıyor. Bakanlık, planın Kerç Boğazı üzerinden gemi geçişlerini engellemeyeceğini belirtti. AB’li bir yetkili bu adımı kaygı verici olarak değerlendirmiş, NATO’dan da tepki gelmişti. ABD Savunma Bakanlığı, “Rusya’nın Karadeniz’e erişimi kısıtlama niyetinin farkında olduğu” açıklaması yapmıştı.

ABD daha önce Karadeniz’e iki savaş gemisi göndereceğini duyurmuş, Moskova’dan Ankara’ya yönelik Montrö Antlaşması’na da vurguyla birlikte tepki yükselmişti. Geçen günlerde ABD gemi gönderme kararından vazgeçmişti.

Ukrayna lideri Zelenskiy ise önceki gün Fransa’da temaslarda bulunmuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte Almanya Başbakanı Angela Merkel’le video konferans görüşmesi yapmıştı. Zelenskiy, Rusya, Fransa ve Almanya liderlerinin katılımıyla dörtlü bir görüşmeye hazır olduğunu belirtmişti. Merkel, Macron ve Zelenskiy, Rusya’ya sınırdaki güçlerini çekmesi çağrısı yapmıştı. Washington yönetiminden de perşembe günü Rusya’ya seçimlere müdahale, siber saldırı suçlamalarıyla ek yaptırım bombardımanı gelmiş, 10 Rus diplomat için sınırdışı kararı açıklanmıştı. Rusya’dan da önceki gün 10 ABD’li diplomat için sınırdışı kararıyla misilleme duyurulmuştu. Diğer yandan gerek Washington gerekse Kremlin’den liderler düzeyinde diyaloğun sağlanmasına yönelik daha ılımlı açıklamalar da gündeme yansımıştı.